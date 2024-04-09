原标题：搭建新平台 共话产学研

“这里是我学术生涯的起点。”4月8日，中国科学院院士、南京理工大学教授陈光，在河北科技大学“牧星聚能”高质量发展研讨会上作报告时深情回忆说，作为恢复高考后的首届大学本科生，他就是从这里步入了金属材料与加工科学技术研究的科学殿堂。

研讨会上，来自中国科学院、中国工程院的三位院士，以及河北科技大学150余名优秀校友齐聚母校，共商教育、科技、人才三位一体融合发展之策。

建设教育强省，高校应当发挥哪些作用？“高校作为科技、人才、创新的重要结合点，必须在发展新质生产力中展现更大作为。”河北省人民政府副省长、省教育厅厅长董兆伟在讲话时表示，这次活动为建设高质量高等教育体系，提高人才自主培养质量，促进产学研深度融合等搭建了新平台。

走特色科研之路

“特色科研要有方向、有创新、有成果、有资源。”研讨会上，中国工程院院士、南京大学环境学院教授任洪强表示，这些是特色科研的新属性。如何实现特色科研？答案是通过搭建平台，为特色科研提供复合资源支撑。

任洪强介绍，南京大学与地方政府搭建的宜兴环保研究院，正是特色资源向成果时效性、实现场景应用转化的生动实践。该研究院围绕产业需要，从技术研发到服务支撑过程中，通过成立42家企业联合实验室，实现了技术与企业、产业、科学、标准的有机结合。

“技术与科学的深入化，可以实现平等化，而技术与标准的结合，使其更具主导性。”任洪强认为，研究要有特色，成果要有收益，产业要有贡献，业内要有影响。

“这条路，我们走了18年。”任洪强介绍，他们正是具备了科技创新、标准研制、产业促进、人才培养和合作交流的整体能力后，实现了高效成果的转化应用、技术成果的工程应用、原创技术的产业化应用以及标准的创新。

学绿色低碳科学之技

“创新是发展绿色化学的关键。”中国科学院院士、中国科学院化学研究所研究员韩布兴表示， 绿色化学的发展将促进相关学科的发展以及生产生活方式的变革。

在以化石能源为主的时代，如何高效清洁地利用化石能源，对于节能减排极为重要。

“目前，我国现存废弃塑料约10亿吨，每年产生约6000万吨。”韩布兴举例说，我国每年废弃塑料产量比大庆油田的产油量还大，如何把这些废弃塑料变成化学品和燃料，是摆在当前的一项重要课题。

“这是化学化工和材料科学问题，其核心是物质和能量的转化。”韩布兴认为，发展绿色化学与技术，对于实现碳中和十分重要。

“我国拥有数百个化工园区，应在园区内设计相关产业链，实现能源和原料的合理综合利用。”在韩布兴看来，这需要产学研政紧密结合。

研讨会上，与会嘉宾见证了河北科技大学教育发展基金会成立及揭牌。

“为学校发展助力赋能，为建设教育强省建言献策。”河北科技大学党委书记朱立光致辞时表示，这次研讨会为学校进一步锚定奋斗目标、提升办学实力增强了信心和底气。

（记者 陈汝健）

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