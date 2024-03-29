人民网北京3月29日电 （记者郝孟佳）27日晚，“龙腾虎跃”——中国民族音乐周开幕式音乐会在福建厦门举办，标志着为期一周的中国民族音乐周（2024·厦门）启幕。据介绍，本次音乐周由全国200余名具有影响力的演奏家、指挥家、作曲家、专家学者，十一所音乐学院民乐系领军人策划并举办音乐会、论坛、研讨会、民族音乐进校园、实践研学等16场文化艺术活动。

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