第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛收官。北京教育融媒体中心供图

人民网北京10月20日电 （记者李昉）10月19日，第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛举办，“创新星上AI系统·卫星智能化引领者”项目获得大赛冠军。

本届大赛自3月27日启动报名以来，共吸引4689支创业团队参赛，除为获奖大学生创业团队提供免场租入驻北京高校大学生创业园、奖金鼓励、全流程创业孵化服务、宣传推广、投融资对接等十大支持政策之外，还通过举办北京高校科技创新项目对接大会等不同形式的资源对接活动，为优秀创业项目转化落地、发展壮大提供平台和帮助。

据了解，第二届大赛以技术创新为基础的创业团队表现突出，以晋级总决赛冠军赛的4支团队为例，均拥有自身核心技术：清华大学推荐的“海源清能”团队聚焦国内清洁能源发电瓶颈，以新能源浓差能发电技术为核心，实现清洁能源梯级利用，从0到1填补了我国海洋零碳浓差能的市场空白；北京理工大学推荐的“理工飞鹰-车载无人机技术革新引领者”团队专注于车载无人机研发，解决了装甲车辆车载无人机抗冲击、高原低温等一系列实际应用难题；北京科技大学推荐的“百磨成钢——尖端高强耐腐蚀特种钢材的领跑者”团队掌握先进四代堆燃料包壳材料—氧化物颗粒弥散（ODS）钢的全流程制备技术，成为国内可实现百分百自主制备先进四代堆燃料包壳管的研发团队；海淀区人力资源和社会保障局推荐的“创新星上AI系统卫星智能化引领者”以“卫星推动世界进步”为使命，以高性能星载边缘计算能力为驱动，提供全流程的星上智能应用服务解决方案。

北京市政府副秘书长陈蓓表示，各有关部门要密切协作，持续优化大学生创新创业的良好环境；各高校要高度重视，继续厚植创新创业人才培养的良壤沃土；社会各界要勠力同心，形成支持大学生创新创业的强大合力；大学生创业者要发奋图强，为推进高水平科技自强自立贡献青春力量。

下一步，北京市教委将继续通过吸纳获奖团队入驻北京高校大学生创业园，汇聚更广泛的社会资源支持大学生创新创业，促进大学生创新创业项目落地转化，强化创业带动就业倍增效应，服务首都经济高质量发展，努力形成北京高校毕业生更高质量创业就业的新局面。

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