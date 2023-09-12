人民网北京9月12日电 近日，2023年“万名师生下万村”项目推进会在广西师范大学召开，会议激励广大教师和师范生树立抱负、厚植情怀、练就本领、躬耕教坛、主动投身乡村教育振兴伟大实践，为壮美广西、教育强国建设作出积极贡献。

“万名师生下万村”项目推进会现场。学校供图

会议指出，建设教育强国是实现强国建设、民族复兴的基础工程，广大教师和师范生要胸怀“国之大者”，立足战略全局，奋进新征程，建功新时代，以实际行动发出新时代教育最强音，真正担负起新时代赋予的历史使命。

会议强调，推进“万名师生下万村”活动，需要各方密切配合，精准发力，协同施策，形成合力。师范院校要突出师范教育主责主业，持续强化“师范为本”的办学定位；落实立德树人根本任务，引导师范生学教从教，厚植乡土教育情怀；突出服务基础教育改革发展，为基础教育办学实践提供指导和帮助。高校教师要坚持提升能力，将理论研究和教育实践相融合，深化教学改革，不断提高教书育人的本领，主动融入基础教育一线，助推乡村教育振兴。师范生要学好本领，提高自身教学核心竞争力，积极投身乡村教育事业，到祖国和人民最需要的地方去建功立业，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。教育行政部门要为开展实习、支教师生工作、生活提供帮助和服务。

据悉，为进一步加强新时代教师队伍建设，广西壮族自治区教育厅在充分总结和借鉴现有教育帮扶工作的基础上，启动“百名校长帮百县、千名优师带千校、万名师生下万村”专项行动，实施系列教育帮扶项目，出台高校优秀毕业生到广西乡村学校任教激励办法，鼓励高校优秀毕业生扎根乡村、立志从教。（郝孟佳、实习生姚怿希）

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