秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月5日电 近日，中国音乐学院院长李心草在学校国音堂音乐厅为2023级全体新生讲授“开学第一课”。

中国音乐学院院长李心草。校方供图

“课堂”上，李心草带领同学们表演大合唱《领航》，通过对歌词的深度解读探索音乐的内涵变化，启发同学们深入思考一名优秀的音乐工作者如何坚持以人民为中心的创作导向，通过对歌词、旋律的把控，挖掘、领悟作品内涵，把赤诚的爱党爱国之情融入音乐作品中。

“永远不要忘记音乐第一次击中内心深处的那一刻”“凡事没有捷径，没有一夜成名”，谈及与音乐的结缘和相伴，李心草表示，自习得音乐以来从未“被动”学习，而是初心使然。

李心草对在座新生提出期望：一是勿忘师恩，常念师情，尊重师长，将恩师的教诲与关爱铭记于心，贯穿在每天的学习、生活和艺术实践中。二是珍视友谊，要珍惜在追寻梦想道路上结识的志同道合的音乐伙伴。三是珍惜机会，要在参与比赛、艺术实践和服务社会的过程中提高专业技能，积累宝贵的舞台经验、深化对音乐的理解。四是注重积累，要用“一步步踏实的脚印，谱写一个个生动的音符”。李心草指出，对专业的极致追求、对素养的不断打磨、对文化的不断感悟，是成为德艺双馨、全面发展的音乐人才的关键。

李心草说，在通往成功的路上，天赋和汗水缺一不可，热爱与勤奋相辅相成。“一位成功的音乐家需要百分百的天赋，加上百分百的努力。”他勉励国音新学子要在积极探索、挖掘并珍视自己天赋的同时，不遗余力地为中国音乐的发展而努力奋斗，切实担负起新时代新的文化使命，用音符谱写青春乐章，用热爱点燃艺术梦想，为推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明贡献青春力量。（郝孟佳、实习生萧丹妮）

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