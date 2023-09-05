秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月5日电 “同学们，从今天起，你们就将真正成为一名‘北工商人’。校徽戴于胸前，使命担在肩上。北工商73年的优良传统和丰厚积淀，将是你们拼搏奋斗的动力源泉，‘求真、立德、勤奋、创新’的北工商精神，将会指引你们明确成长的方向，探寻成长的道路。”北京工商大学日前举行的2023级新生开学典礼上，校长郭建华深情寄语全体新生。

关于大学四年应当怎样度过，郭建华希望同学们心怀“国之大者”，站稳“时代风口”，找到“一生热爱”，书写“奋斗华章”。

于高山之巅，方见大河汹涌；于群峰之上，更觉长风浩荡。“在大有可为的新时代，学校期待与你们——北工商的新主人们，携手探索、勇担使命、勇攀高峰，共同书写建设一流大学、一流学科的绚丽篇章！”郭建华说。（李依环、实习生黄巧）

北京工商大学校长郭建华在2023级本科生开学典礼上的讲话。校方供图

以下为郭建华校长在2023年开学典礼上的致辞节选——

同学们，你们将共同在这里度过接下来的4年甚至更久的时间。期待你们在玉渊潭畔、永定河旁，探索未知、求得新知，勇攀高峰、勇立潮头，把人类知识向前推进“一小步”，让社会更美好、世界更美丽。借此机会，关于大学四年应当怎样度过，我向大家提出四点希望：

第一，心怀“国之大者”。所谓“国之大者”，就是事关党和国家前途命运、事关中华民族伟大复兴、事关人民幸福安康、事关社会长治久安的大事。新时代青年生逢盛世，面临着难得的人生机遇，拥有广阔的发展空间，承载着伟大的时代使命。你们是“中国速度”“中国奇迹”“中国之治”的亲历者，更将是实现第二个百年奋斗目标的见证者、参与者、受益者、传承者。你们肩负着党的期待、国家的期待、民族的期待，希望你们胸怀大局、把握大势，在“国之大者”中找准支点、锚定坐标，坚定不移地听党话、跟党走，自觉将青春梦融入中国梦，将个人发展与祖国和人民的需要紧紧联系起来，用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程，用青春的能动力和创造力激荡起民族复兴的澎湃春潮，用青春的智慧和汗水打拼出一个更加美好的中国！

第二，站稳“时代风口”。当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显。我国发展面临新的战略机遇、新的战略任务、新的战略阶段、新的战略要求、新的战略环境，需要应对的风险和挑战、需要解决的矛盾和问题比以往更加错综复杂。一代人有一代人的历史际遇，一代人有一代人的时代使命。同学们，青年的命运，从来都同时代紧密相连，“与其等风来，不如追风去”，顺势而为，乘势而上。希望你们把握时代发展大趋势，顺应时代发展新潮流，把牢变革前沿、站稳时代风口，找准自己所学与国家亟需的结合点；要敢为人先、追求卓越，勇攀科学高峰，努力探索科学前沿，注重提升原始创新能力，力求攻克一批关键核心技术和“卡脖子”问题；要敢于和世界最强竞争对手掰手腕，自信地站在世界舞台中央，引领时代潮流和人类前进方向，用实际行动去践行“请党放心、强国有我”的青春誓言。

第三，找到“一生热爱”。大学阶段是人生新的起点和关键时期，是学习的黄金时期，是思想成熟的重要时期，是事业成功的奠基时期，对人的一生影响重要而深远。大学四年必须要做的事情之一，就是不断探索自己未来的发展方向，激发兴趣，寻找热爱。兴趣和热爱不会从天而降，你们要大胆假设、小心求证、积极尝试，要学会在倾听课堂讲授中激发灵感，在参与科研项目中找到方向，在从事社会实践中形成准确的自我认知和专业认知，领会专业使命、了解行业需求，积淀开拓创新、建功立业，创造价值、成就梦想的勇气和动力。要对大学生活有一个科学的规划，包括学业规划、职业规划、生活规划乃至人生规划，并在执行规划的过程中不断审视自我、加以完善，用科学理性的系统思维，指引自己一步步实现目标、迈向成功。

第四，书写“奋斗华章”。大学不是奋斗的终点，而恰是新的起点。各位同学，“种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在”，希望你们充分珍惜在这里的宝贵时光，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，奋发学习、认真科研、积极实践、努力创新，用奋斗的青春诠释最美青年的模样。希望你们多与导师和同学交流，了解不同的观点和思想，获取更多的知识和经验；多去图书馆、报告厅、运动场，淬炼独立之精神、自由之思想、强壮之体魄；多参加社团活动、学科竞赛活动、社会实践活动、社会公益活动，深入基层、了解社会、认识世界、增长见识，努力成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，在青春赛道上跑出最好的成绩。

同学们，从今天起，你们就将真正成为一名“北工商人”。校徽戴于胸前，使命担在肩上。北工商73年的优良传统和丰厚积淀，将是你们拼搏奋斗的动力源泉，“求真、立德、勤奋、创新”的北工商精神，将会指引你们明确成长的方向，探寻成长的道路。

于高山之巅，方见大河汹涌；于群峰之上，更觉长风浩荡。在大有可为的新时代，学校期待与你们——北工商的新主人们，携手探索、勇担使命、勇攀高峰，共同书写建设一流大学、一流学科的绚丽篇章！

最后，祝愿各位新同学在北工商度过愉快而充实的大学时光，在这里找到心之所向、生之所求，留下浓墨重彩的一笔，谱写不负韶华、不负时代、不负人民的青春赞歌！

(责编：郝孟佳、熊旭)