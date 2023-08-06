台胞青年在国家游泳中心拍照。

张杨彬摄

本报北京电 （钟欣）2023年全国台联第二十届台胞青年千人夏令营北京分营（海外营）近日落幕。为期9天的活动中，来自美国、巴西、印尼、泰国等地的20余名台胞青年到访北京、安徽两地，参观故宫博物院、徽州古城等历史文化古迹，听台青讲述创业故事、就业经历，体验穿汉服、做中国结、写书法等传统文化习俗，亲身感受“京味徽韵”。

据北京市台联介绍，本届夏令营北京分营以“品京味徽韵 悟血脉情深”为主题，在北京、安徽两地举办，旨在通过实地参观、讲座教学、调研考察、交流分享、体验互动等形式，让营员们品味北京深厚的文化底蕴和徽州独特的历史韵味，感受科技创新、城市治理、美丽乡村建设等领域发展成就，了解中华民族源远流长的历史，感悟两岸一脉相承的骨肉情谊。

“用眼睛看到书上写的历史知识，这种感觉非常奇妙。”今年18岁的美国台胞高以洋对中华文化很感兴趣。行程中的故宫、八达岭长城、徽州古城，都让这位第一次来到中国大陆的青年有了全新的体验。“听到熟悉的旋律，吃到熟悉的味道，总会有一瞬间击中我，让我知道，我的根在这里。”他说。

“这是我第三次来大陆，之前还去过宁夏、上海、南京等地，每个地方都让我印象深刻。”来自巴西的青年台胞施婷萱表示，通过一次次的旅程，能够深入了解中华文明的璀璨风采，感受大陆各方面的进步与成就，还可以多多结交朋友、拓宽视野。

全国台联联络部部长任挥表示，希望台胞青年通过本次行程，感受中华文化的博大精深，深入体验风土人情和历史文化，也期望各位营员能把在大陆客观真实的体验和感受带回住在国，与当地同胞，特别是海外台胞分享，让更多人了解大陆，了解大陆青年。

(责编：李依环、郝孟佳)