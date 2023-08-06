杨笑雨

大学生运动员勇敢迎接挑战的经历，是他们在人生道路上追求卓越、实现突破的写照。他们的故事也将激励更多人为梦想拼搏，勇毅前行

参加长距离的径赛项目，是对运动员速度、耐力和意志品质的多重考验。尤其到了比赛最后阶段，落后的运动员如果想改变节奏、提速并超越对手，并非易事。在成都大运会田径女子10000米比赛中，来自清华大学的夏雨雨在最后一圈发起挑战，超越领先于她的对手，加速撞线，夺得冠军。夏雨雨勇于挑战、敢打敢拼的精神让网友纷纷点赞。

竞技赛场上，运动员经常要面临各种挑战。有时要面对更强大的对手，有时要克服伤病等困难……只有顽强拼搏，迎难而上，在一滴滴汗水间成长，在一次次磨炼中蜕变，才能超越自己，展现更好的状态。

迎接挑战，是向着新目标不断奋进。在游泳世锦赛获得2金1银2铜后，中国代表团选手张雨霏紧接着投身大运会赛场，参加9个小项的比赛。接下来，她还将参加今年9月开幕的杭州亚运会。接连参加高强度赛事考验着运动员的体能与心态，张雨霏却始终面带微笑，从容应战。在她看来，金牌不是终点，而是迎接挑战的新起点。

迎接挑战，是面对困难时顽强拼搏。在成都大运会跆拳道女子团体品势决赛中，面对实力强劲的对手，中国代表团选手李婉和队友在上场前30分钟决定挑战“踺子后空多腿”这一在平时训练中都很少完成的高难度动作。她们敢打敢拼，最终在比赛中顺利完成动作，收获一枚宝贵的银牌。

迎接挑战，是遭遇挫折后永不言弃。赛场上的优胜者当然可敬，但那些在失利后勇敢面对、坚持向前的运动员同样值得掌声。在成都大运会射箭项目女子复合弓个人赛铜牌赛结束后，输了比赛的周嘉玉红了眼眶，这是她本届大运会第三次与奖牌擦肩而过。谈及未来，已经结束全部比赛的周嘉玉并不气馁，而是表示赛场上的经历让自己收获许多，接下来会完善自我、继续追梦。

“下一场比赛争取更好”“每个人都做到了全力以赴”……在成都大运会的赛场上，大学生运动员勇敢迎接挑战的经历，是他们在人生道路上追求卓越、实现突破的写照。他们的故事也将激励更多人为梦想拼搏，勇毅前行！

《 人民日报 》（ 2023年08月05日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)