本报记者 范佳元 王永战 郑 轶 王 亮

市民在成都锦城湖公园绿道骑行。

新华社记者 沈伯韩摄

东安湖体育公园主体育场。

本报记者 蒋雨师摄

市民在成都杉板桥篮球场内打球。

本报记者 伊 霄摄

今年夏天，“运动”成为成都热度最高的词语之一。大运会赛事精彩纷呈，掀起了当地全民健身热潮。广大市民在热情观赛的同时，也积极强身健体、享受运动快乐。

一场体育盛会，能给举办城市带来什么？成都在启动大运会筹办工作之初就有清晰的思路，“大运惠民、共享办赛”理念贯穿始终。用好用活大运场馆，优化体育公共服务、营造城市体育氛围……搭乘大运东风，百姓的获得感和幸福感实实在在。

补短板，体育公共服务更充足

“走，到公园耍起撒！”成都健身爱好者常常这样呼朋引伴。随着大运会的筹办举办，市民参与体育锻炼的场所更多了。在风景秀丽的东安湖体育公园跑步，到凤凰山体育公园全民健身中心室内篮球场切磋球技，去城北体育馆打乒乓球……49个新建、改扩建的大运场馆，不仅承接各项大运赛事，更成为百姓健身的好去处。

成都市体育局副局长陈志表示：“近年来，成都新建、改造达到省级以上标准的体育公园22个，打造社区运动角示范项目200余处、天府绿道健身新空间400余个，公共体育场馆免费或低收费服务市民健身年均超460万人次。”

如何用好用活大运场馆？成都市体育局制定了《成都大运会场馆开放惠民行动实施方案》，发布《大运场馆“一场（馆）一策”惠民开放清单》，有序推动大运场馆应开尽开、充分利用。据统计，自成都大运会筹办以来，大运场馆累计开放近8万小时，服务超过510万人次，举办各类赛事730项、近2000场次。

“大运惠民”落到实处，当地百姓感受最深。四川天府新区华阳街道安公社区负责人张彪表示，成都大运会筹备这几年，社区乒乓球队、太极拳队、夜跑团、骑游队等组织开展了近千场活动，运动健身、健康生活已经成为新风尚。“登山看日出、在城市绿道骑行跑步也很受欢迎。”张彪说。

夯基础，体教融合发展更扎实

踢足球、打篮球、打乒乓球……正值暑假，成都市双眼井小学的篮球场内却十分热闹。上午9点，学校女子篮球队的小队员在教练带领下进行训练。运球、传球、投篮，随着一个三步上篮，队员孙悦漂亮地完成了整套动作。

据了解，孙悦平时就在学校参加篮球社团，暑假也不愿停歇。“我们利用暑假时间，组织一些技能提升训练，让孩子们假期里也有体育的陪伴。”成都市双眼井小学体育教师刘崟灏说。

以体育智，以体育心。自筹办大运会以来，成都市把发展校园体育作为深化素质教育的重要内容，在全市各学校开齐开足体育与健康课的基础上，逐步推进义务教育阶段每天一节体育课，支持学校将体育纳入课后服务及周末托管、假期托管，让学生在丰富多彩的体育活动中，收获健康和快乐。

成都市内高校分布较为密集，本届大运会训练比赛场馆近一半修建在高校内。成都市教育局体卫艺处相关负责人表示：“成都将不断夯实青少年体育根基，创新体教融合路径，激活学校教育和体育发展新动能，实现教育教学、竞技体育双丰收。”

拓资源，赛会经济效果更显著

成都大运会开幕以来，篮球比赛受关注度很高。中国大学生男篮首次亮相时，四川省体育馆门前人头攒动。球迷们高喊着自己喜欢的球员的名字，直到目送球队大巴离开后才缓缓散去。

2023年中超联赛开赛以来，成都球市的火爆更是令人津津乐道。前不久，在“冲超”成功的成都蓉城队主场，凤凰山体育公园足球场上座率场均约4万人。据了解，从2022年正式投入使用至今，凤凰山体育公园已经举办约600场活动，其中包括200多场职业赛事，累计接待66.2万人次。

大运会是成都“建设世界赛事名城”的第一棒。近年来，成都先后取得了2024年汤尤杯羽毛球赛、2025年世界运动会举办权，吸引了亚洲体育舞蹈联合会、世界冰壶巡回赛亚太总部落户。陈志介绍：“到2025年，成都计划建成赛事体系完备的世界赛事名城，每年举办国际级和国家级赛事50项以上。”

以办赛为引领，大众体育参与度不断提高，赛会经济效果也日趋扩大。2022年，成都体育产业总规模突破1000亿元。如今，举办大运会为成都带来新的机遇。在未来，充分利用大运会遗产，加快推进世界赛事名城建设，将为这座城市带来更多活力与无限可能。

“将重大体育活动同投资促进、品牌展演、文旅娱商消费、文化交流等一体谋划，将赛事流量转化为投资和消费增量，最大限度发挥体育赛事给城市带来的综合效益。”陈志说。

《 人民日报 》（ 2023年08月05日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)