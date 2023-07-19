万士林 尹翠娟

原标题：【光明时评】培养好这支科技创新的生力军

青年兴则国家兴，青年强则国家强。习近平总书记近日在江苏考察时再次对高水平科技自立自强作出重要指示，并勉励青年研发人员勇攀科学技术高峰。青年科技人才是科技创新的生力军，科技强国建设离不开一个个科技尖兵。立足当前中华民族伟大复兴战略全局和实现我国高水平科技自立自强的实践蓝图，全方位培养和使用好青年科技人才是我国构建战略科技力量、解决当下关键核心技术“卡脖子”难题的重要抓手。

《中国科技人才发展报告》显示，我国科技人才队伍年龄结构近年来更趋年轻化，越来越多的青年人才在科技创新的第一线“冒尖”。复兴号高铁设计研发团队平均年龄38岁；北斗卫星核心团队平均年龄36岁；中国天眼研发团队平均年龄仅30岁；长三甲系列火箭总体设计团队平均年龄不足30岁……青年科技人才支撑高质量发展的能力和作用显著提升，已经成为落实国家科技战略的重要先锋。

从科技大国阔步迈向科技强国，时代发展与青年个人命运紧密相关，国家现代化建设为青年科技人才提供了广阔舞台。我们清楚地认识到，在一些基础研究领域和前沿科技领域，我国还存在亟待突破的短板弱项，关键核心技术受制于人的局面尚未根本扭转。破解这些问题，必须全面提升人才自主培养能力，加快培养一批面向国家重大需求的青年科技人才，在健全与国家战略相适应的青年科技人才培养体系、完善多元评价机制、搭建创新平台、强化人才服务保障等方面重点着力，为打造科技领军人才队伍和一流创新团队奠定坚实基础。

首先需要健全青年科技人才全链条培养体系。“引”“培”“育”结合壮大青年科技人才队伍，为各类人才构建全方位、系统化、多层次的人才培育体系，使各类人才政策、人才计划相互衔接，多点发力打通人才培养的通道。提高科研启动经费支持，鼓励科研单位和社会力量加强青年科技人才奖励。加强体制机制改革，为青年人才创造更多担纲领衔的机会，让他们在关键岗位上、重大任务中磨砺成长。

其次应完善符合青年科技人才成长规律的评价机制。完善以创新价值、能力、贡献为导向的青年科技人才评价机制。以“破四唯”和“立新标”为突破口，重点评估青年科技人才的创新能力、发展潜力。建立鼓励创新、宽容失败的容错机制，营造良好创新氛围。坚持立足不同类型科研活动特点实施分类评价，对于基础研究领域原始创新难度较大的学科，适当减少考核频次、延长评价周期。

最后应搭建平台为青年科技人才提供渠道支撑。加大国家重大人才计划、科技项目、科研基金对青年科技人才的支持力度，在重大科技项目申报、重大人才工程等方面给更多青年科技人才参与的机会。鼓励优秀青年科技人才在各级学会任职，支持青年科技人才参与国际科技合作与交流活动，参加国际学术会议论坛，开展高水平科研合作，加入国际科技组织并发挥作用。

此外，还应继续强化青年科技人才服务保障。健全以知识价值为导向的分配制度，构建多元化激励机制，在青年人最需要支持的阶段，切实加大薪酬、住房、子女入学等方面支持力度，保障青年科技人才全心投身科研工作。创新青年科技人才管理的体制机制，为优秀青年科技人才提供稳定的科研条件和潜心研究的良好环境，加快培养有潜力的青年科技领军人才。由此，让青年科技人才阔步走上新时代施展才干、锤炼自我的广阔舞台。

（作者均系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

(责编：郝孟佳、孙竞)