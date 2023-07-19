原标题：用高质公平的教育托举残障学子梦想

图为重庆市特殊教育中心的视力障碍学生在教室内朗读古诗。新华社记者 储加音摄

当中国传媒大学播音主持艺术学院2023届硕士毕业生董丽娜被搀扶着走上讲台时，她还没有讲话，台下就已经响起了热烈的掌声和欢呼声。作为全国首位视障播音硕士，董丽娜日前在毕业典礼上的一段精彩演讲，打动了千万网友。

随着我国残疾人高等教育事业的不断发展，近年来越来越多的残障学子进入各类高校就读，通过学习改变了自身命运，他们自信昂扬的风采也激励着更多残障学子不断突破自我。这背后，是我国不断完善的残疾人大学生助学体系与激励机制给予了残障学子更多温暖与支持。

高等教育惠及更多残障学子

我国残疾人高等教育事业发展已有近40年时间，从1985年教育部发布《关于做好高等学校招收残疾青年和毕业分配工作的通知》开始，我国残疾人高等教育事业便进入发展“快车道”，截至目前，我国已就残疾人高等教育形成了一系列较为完善的政策机制，大批残障学子在政府、社会的各类关怀下成功进入高等院校，通过知识改变了命运。

“在‘十三五’期间，我国残疾人高等教育取得积极进展。”中国残联教育就业部副主任解宏德表示，其中，普通高校录取残疾人数明显增多，特别是被“双一流”建设高校和专业录取的人数不断增多。“十二五”期间，残疾人被普通高校录取人数为38289人，“十三五”期间被录取人数为57477人，增长了50.11%。除普通高校外，残疾人通过单考单招被高等特教学院录取人数也明显增多。“十二五”期间，残疾人被高等特教学院录取人数为6755人，“十三五”期间被录取人数为9966人，增长了47.54%。

残疾人大学生招生人数不断扩大的背后，是普通院校残疾人大学生就读专业种类及高等特殊教育院校数量的不断增加。中国残联公布的年度数据显示，在2014年至2021年间，我国高等特殊教育院校由18所增长至23所，残疾人高等教育普及化水平不断提高，教育公平得到进一步凸显。2014年，北京联合大学获批招收面向视力残疾学生的中医（针灸推拿学）专业硕士授权学科点，成为我国首个面向残疾人招生的硕士点，填补了我国残疾人高等教育在硕士研究生层次的空白，进一步完善了我国残疾人高等教育体系。

随着残疾人高等教育的不断普及，残疾人大学生就读高等院校的专业种类也得到进一步丰富。目前我国高等院校招收的残疾大学生主要有听障、视障、肢残和轻度精神残障等类别。招生专业则涉及艺术学、工学、理学、教育学及管理学等多个学科的相关专业。残障学子就读高等院校的专业设置往往与学生自身利益和未来发展密切相关，既需要考虑残疾人大学生的残障类别、能力素质，也需要为其毕业后融入社会就业进行考虑。因此，高等院校在设置残疾人大学生就读专业时，往往会根据残障学子的实际情况进行针对性设置。

南京特殊教育师范学院教授蒋小艳等人的研究显示，目前，我国高等学校中为听障大学生开设的专业数量最多，已达二十余种，包括视觉传达设计、计算机科学与技术、服装与服饰设计等，涉及艺术学、工学、理学、教育学及管理学等学科。相比之下，视障大学生就读专业则受限较多，本科生主要就读于中医学（针灸推拿方向）、音乐学、针灸推拿学等专业。其中多数从属于医学学科。而随着我国科技事业不断发展，诸如人工智能、信息安全等相关专业快速壮大。此类科技类专业对残障学子更加友好，在帮助他们更好学习前沿技术的同时，对其毕业后就业也有一定帮助。

建立完善体系与激励机制

残障学子受限于身体条件，在高等教育入学就读方面，往往较同龄学子有先天劣势。为了更好体现教育公平，让高等教育惠及每一个有志学子，我国各级残联及教育部门已建立并逐步完善残疾人大学生助学体系和激励机制，显著提升残障学子受教育质量。

在招生考试阶段，我国残障学子目前主要有两条途径可以接受高等教育。一是参加全国高考，统一录取，进入普通高等院校的普通专业与健全学生一起学习、生活；二是参加残疾人单独招生考试，进入高等特殊教育院校或普通高等院校设置的适合不同类别残疾人学习的专业就读。残疾人单独招生考试通常是开设残疾人高等教育的院校通过自主命题，对残障考生进行单独招考、统一录取，是对残疾人高等教育招生渠道的有益补充，在相当长的一段时间内显著推动了我国残疾人高等教育入学机会公平。

对于那些希望通过参加高考进入普通高等院校普通专业就读的残障学子，我国同样给予一定政策扶助。例如，为了方便残障学子参加高考，2017年，教育部、中国残联印发《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定》（以下简称《规定》）。《规定》中明确，教育考试机构应在保证考试安全和考场秩序的前提下，根据残障考生的情况和需要以及各地实际，提供必要条件和合理便利。例如，要为视障考生提供盲文试卷、大字号试卷（含大字号答题卡）；为听障考生免除外语听力考试等。

今年6月7日，在江西省萍乡市安源中学考点，渐冻症少年廖文杰坐着轮椅，在考务人员和民警的帮助下，由父亲推着他进入考场。并且，考场工作人员还提前将他的考场调整到了一楼，并为其设置了特制座椅，让其成功圆梦高考。

在就读阶段，进入普通高等院校，与健全学生一起学习、生活，是许多残障学子的梦想。近年来，我国在残疾人高等教育中大力推广融合教育。融合教育一方面可以让残障学子平等地享受高等教育资源，另一方面也能够显著增强其适应社会、融入社会的能力。例如，作为残疾人高等融合院校模范之一的天津理工大学，对构建面向听障生的融合育人培养体系进行了持续的探索。2013年，其首创听障学生参与健听班级共同学习、跨学院联合培养的“全纳教育”模式，首批全纳听障学生于2017年顺利毕业，且全部实现高质量就业，其中一名学生还通过研究生推免考试前往云南大学继续攻读硕士学位。

残疾人高等教育再上新台阶

过去近四十年间，我国残疾人高等教育事业虽已取得跨越式发展，但同健全学子得到的发展机会相比，残障学子在入学机会、就业水平等方面仍处于相对弱势的地位。面对制约残障学子发挥自身潜力、实现自身价值的不利因素，中国残联已有针对性地采取多项举措。

眼下正值毕业季，就业问题是残疾人大学生面临的当务之急。中国残联发布数据显示，今年我国高校残疾人毕业生达到31843人，创历年新高。中国残联就业服务指导中心主任赖伟表示：“与健全大学生相比，高校残疾人毕业生就业仍存在就业稳定性差、职场融入难、社会接纳度低等问题。”

中国残联将高校残疾人毕业生就业工作作为今年的重点工作，加强与教育、财政、税务、高校、人力资源和社会保障等部门的沟通合作，推出就业指导、岗位开发、“一对一”精准服务等一系列举措。

例如，国家大学生就业服务平台、中国残疾人就业创业网络服务平台等推出了“面向2023年高校残疾人毕业生网络招聘活动”专题页面，可供残疾人大学生浏览查询、投递简历和应聘工作，不少岗位都专门标注了“仅供残疾毕业生”。

据了解，今年上半年，中国残联将所有在校残疾人大学生信息导入残疾人就业与职业培训信息管理系统。各地根据工作实际，为在校残疾人大学生提供职业能力评估、职业培训、实习见习、职业指导等就业服务，帮助残疾人大学生树立正确择业观、就业观，提升职业技能，增加实习和就业机会。

面向未来，中国残联教育就业部负责人表示：“‘十四五’期间，中国残联将着重抓好以下几方面工作。一是会同教育部制定实施第三期特殊教育提升计划，其中进一步明确残疾人高等教育发展要求；二是配合教育部等部门修订《普通高等学校招生体检工作指导意见》，组织力量完善残疾人单考单招政策；三是推动普通高校落实融合教育要求，进一步强化残疾人高等融合教育，加强高校无障碍和专业支持体系建设；四是推动相关部门完善职业资格考试政策，放宽残疾人入职门槛；五是进一步加强残疾人就业服务，积极推动党政机关、事业单位和国有企业带头招录残疾人，持续开展高校残疾人毕业生就业服务工作；六是加大力度推广国家通用手语和国家通用盲文，方便沟通交流。”

（记者 都 芃）

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