原标题：常州工学院师范学院 开展中小学科学教育活动

记者7月16日获悉，新时代中小学科学教育研讨观摩活动日前在常州工学院师范学院召开，来自常州、无锡、武汉等地60余名中小学校长、一线教师参加了活动。

常州工学院师范学院于20世纪90年代开设了师范科学（自然）专业，开展中小学科学教育。近年来，常州工学院师范学院办学治学成效明显，为常州及其周边地区培养了大批优秀师范教育人才，为普及推动科技教育作出了较大贡献。

在研讨观摩活动上，南京师范大学博士生导师郝京华表示：“科学教育是培养未来社会建设者的基石，也是推动国家创新发展的重要支撑。科技教育不只是学校和老师的事，整个社会都应该参与。要想在教育‘双减’中做好科学教育‘加法’，我们应该加强相关培训，用科技教育激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣，培养其探索性、创新性的思维品质。未来科技教育应该逐步细化、逐步清晰，明确教育方向，持续做教育‘加法’。”

活动现场还举行了常州市中小学科学教育研究院揭牌仪式和新时代中小学科学教育主题沙龙，来自常州各中小学的一线教师各抒己见，为进一步推动落实中小学科技教育工作献计献策。

“今后，学校将进一步加强与常州市中小学的交流与合作，深入探索培养学生科学素养的路径，为共同推动常州市科学教育的创新发展贡献智慧与力量。”常州工学院师范学院党委书记肖华说。（实习生孙嘉隆 记者夏凡）

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