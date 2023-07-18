刘芳

原标题：为毕业生开启光明的未来

【一线探索】

积极开发校内学院、附属和教学医院的科研助理岗位，是北京大学医学部促进和吸纳毕业生就业的重要举措。近两年，北大医学部应聘并签署科研助理岗位的毕业生数量，从2022年23人增加到2023年55人，呈翻倍增长趋势。

如何做好这项工作？北医的办法是，不仅统筹和鼓励各大科研项目相关资金用于科研助理岗位经费支出，人事部门还针对本、硕、博不同层次的毕业生设计了科研助理岗位薪资最低标准，待遇合理且透明，各用人单位参照执行，全力保障了毕业生的基本生活收入。北医每年于春招初期就开始启动科研助理岗位设置，逐渐被学生认可、接受，他们通过承担科研助理工作，继续深入接触相关学科领域，训练科研思维，为自己未来深造或工作作阶段性储备，取得了良好实效。

王一帆是北大医学部药学院长学制医学生，六年本硕连读后，他申请出国读博。在申请与等待过程中，他选择留在药学院实验室，担任科研助理继续课题研究，这一做就是近一年时间。还有几天，他就要启程前往美国加州斯克利普斯研究所读博了。他告诉我：“老师，我能成功申请出国深造，科研助理起到了很大作用。做这份工作，是我出国前的最好过渡，既保证了我延续学校的学习生活节奏，没落下科研进度，也能以此赚取工资，解决了我出国租房等一系列生活问题。”

公共卫生学院硕士生陈曼曼，因全力准备课题和答辩，未能为就业发展做充分的考虑与谋划。2022年毕业后，她经过慎重思考，最终选择先在学校做科研助理，继续开展科研工作，并同步准备考博。她的坚持，也产出了丰硕成果——利用在担任科研助理期间所从事的研究，陈曼曼发表了一篇英文文章，而这项研究成果对她成功申请博士帮助很大。除此之外，她也协助课题组举办会议、管理经费等，在事务性的系列工作中锻炼了沟通协调能力。如今，她已被北京协和医学院群医学及公共卫生学院录取，今年9月即将入学攻读博士。她特别提到，做科研助理这一年，是她人生路上的重要缓冲期，“我可以边工作边思考和设计自己的未来，真的是‘雪中送炭’。”

北医科研助理岗位也吸引了部分“二战”考研的本科生，他们多数会选择报考目标专业领域的相关助理岗位，边工作边复习。校内良好学习氛围与科研环境，也无形中成为他们考取硕士的有力保障。

为了满足不同类型学生的适应度和需求，也为了弥补有些科研助理岗位要求过高而学生匹配度差等问题，学校各职能部门还积极开发若干行政助理岗位，指导毕业生从事一些管理和事务性工作，这也成为一些有意愿从事事业单位、管理岗位或公务员工作的学生正式就业前的最好选择之一。

在我看来，无论是科研助理还是行政助理岗位，都为毕业生们开启光明未来打下了坚实基础，是助力学生实现梦想的重要契机。

（作者：刘芳，系北京大学医学部学生工作部副部长）

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