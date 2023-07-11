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中国人民大学“大国边疆”调研团走进霍尔果斯

2023年07月11日14:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月11日电 从首都北京到西北边陲，从华北平原到伊犁河谷……近日，中国人民大学党委书记张东刚率“大国边疆”调研团师生到访“千年驿站、百年口岸”霍尔果斯市。

此次调研活动是中国人民大学联合新疆维吾尔自治区启动的“大国边疆”育人工程社会调研与学术创新计划。

“大国边疆”调研团走进霍尔果斯。校方供图

“大国边疆”调研团走进霍尔果斯。校方供图

“大国边疆”调研团师生走访天山深处、歌声嘹亮的边防连，调研开放繁荣、热火朝天的新国门，考察多元一体、交流交融的民族街。在阿拉马力边防连，师生们参观连史馆，在边防战士带领下共走巡边路，维护国界碑。在霍尔果斯口岸，师生们调研口岸建设运营、公路铁路运输、外贸企业发展等情况，在霍尔果斯第六代国门视频指挥中心听取口岸运行情况介绍，参观由霍尔果斯第五代国门改造而成的国门文化展示馆。在伊宁六星街、伊犁将军府，师生们感受中华民族共同体意识的强大凝聚力。

中国人民大学法学院2022级本科生吴泽埼参观后说，行走在大国的边疆，身临其境感受着边疆的发展活力。“发展的口岸正在创造新的经济增长极，广袤的边疆正呼唤我们新时代青年去书写新的篇章。”

其他参加调研团的学生纷纷表示，通过此次活动，深深地感受到边疆城市与国家的发展紧紧地连接在一起，守望相助的“石榴籽”精神背后是铸牢中华民族共同体意识的宏大课题。（徐隽、实习生吴静）

(责编：孙竞、熊旭)

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