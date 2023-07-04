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2023大学毕业季“最后一课”系列报道——

上海中医药大学校长季光寄语毕业生：志存高远 与国同梦

2023年07月04日16:56 | 来源：人民网-教育频道
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一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京7月4日电 “祝愿你们牢记医者初心，践行健康使命，在这个伟大的时代，怀抱梦想脚踏实地，敢作敢为善做善成。”上海中医药大学日前举行2023届毕业典礼，该校校长季光以《志存高远 与国同梦》为题发表讲话，深情寄语2023届毕业生。

季光表示，在面对未来的每个不确定时，希望大家始终保持“心底无私天地宽”的豪气、“千磨万击还坚劲”的骨气、“不畏浮云遮望眼”的志气、“栉风沐雨自担当”的锐气，永远“志存高远，勇往直前”；怀揣“与国同梦”的人生情怀，把个人命运同国家富强、民族振兴、人民幸福紧紧联系在一起，让原本平凡的生命开始变得伟岸、富有价值，使原本平凡的工作开始变得精彩、富有意义。

季光谈到，希望同学们守住“遵循中医药发展规律”的“正”，创出“用现代科学技术阐释中医药原理”的“新”，弘扬中医药文化，为健康中国继续团结奋斗，在强国建设、民族复兴新征程上书写壮丽青春篇章！（李依环、实习生郑舒怡）

上海中医药大学校长季光在2023年毕业典礼上讲话。校方供图

上海中医药大学校长季光在2023年毕业典礼上讲话。校方供图

以下为上海中医药大学校长季光题为《志存高远 与国同梦》的讲话节选——

亲爱的同学们，老师们、家长们、校友们：

大家上午好！

春生夏长，天之正也。又是一年盛夏，又是一年毕业季，又有一批学子即将背上行囊，圆满与喜悦、离愁和别绪于此刻交融。在上中医的岁月里，同学们用尽所有时光丈量了远志大道的长度，拓展了人生的宽度，增加了知识的厚度。“博观而约取，厚积而薄发”，在这里，我谨代表学校全体师生，向圆满完成学业的1837名2023届毕业生和返校参加毕业典礼的13名2022届校友表示真诚感谢和衷心祝愿，感谢你们和上中医勠力同心，同舟共济；祝愿你们牢记医者初心，践行健康使命，在这个伟大的时代，怀抱梦想脚踏实地，敢作敢为善做善成。

同时，我提议，请大家用最热烈的掌声向厚爱你们的师长、默默付出的家人、甘苦与共的同学致以深深的谢意。

上周，我们的老校长陈凯先院士一段讲话视频在朋友圈刷屏，陈院士寄语大学生“千万不要把顺序颠倒了。不是因为有了希望才去坚持，而是因为坚持了才有希望；不是因为有了机会才去争取，而是因为争取了才有机会；不是因为成长了才去承担，而是因为承担了才会成长……”老校长这段讲话是希望青年人要学会做事，学会做人，做国家需要的事，成为国家需要的人。这段话，既是老校长“张江药谷拓荒者”的人生写照，更是对“心有大我，至诚报国”科学家精神的生动阐释，我把它作为临别赠言送给同学们，让我们一起接续好、传承好。

亲爱的同学们，你们所处的这个时代，是一个伟大的时代。你们见证了“沧桑巨变七十载，民族复兴铸辉煌”新中国成立七十周年的荣耀时刻，认识了中国共产党建党百年取得的伟大成就，迎来了党的二十大胜利召开的历史时刻，你们还是浦东开发开放30周年生动实践的亲历者、奉献者，你们的内心澎湃着“请党放心，强国有我”的呐喊，怀揣着“让中医药走向世界造福人民”的梦想，扬帆起航，蓄势待发。

亲爱的同学们，相信你们关注过身边有这样一群学弟学妹，他们“闻鸡起‘武’，诵读经典”，他们“知行乐学，厚植基础”，他们拥有一个共同的名字“屠呦呦班”，这是全国中医药院校第一个以屠呦呦先生的名字命名的班级。屠呦呦先生的故事大家耳熟能详，她是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家、第一位获得国家最高科学技术奖的女科学家。她60多年致力于中医药研究实践，带领团队攻坚克难，研究发现了青蒿素，解决了长期困扰的抗疟治疗失效难题，为中医药科技创新和人类健康事业做出巨大贡献。屠呦呦先生“耐得住寂寞，懂得坚持”的品质是“青蒿素精神”的写照，这种精神给我的体会是：志存高远、与国同梦！这也是我送给大家的毕业寄语。

每一个人生来就有梦想，一代代上中医人的梦想成就了世界一流、受人尊敬的中医药大学。在我们身边，有“让中国人用上自己研制的好药”的陈凯先院士，有中药生物工程领域的开拓者胡之璧院士，有“一辈子只做一件事，一件事做到极致的”手性化学奠基人林国强院士，还有“为燃起患者希望而医”的国医大师朱南孙教授，有“扶正治癌，仁心仁术”的国医大师刘嘉湘教授，有“弘扬十三科一理以贯之，让中国人挺直脊梁”的国医大师施杞教授，有“开中医药高等教育改革先河，扬中医药‘和文化’理念”的国医大师严世芸教授。正是有了无数这样“志存高远”的前辈薪火相传，上中医才能跻身行业顶尖的高等学府，才能邂逅优秀的你们。

亲爱的同学们，此刻的你们是否已心潮澎湃，畅想明天就可以悬壶济世、手到病除，请允许我现在向你们泼一盆冷水。孙思邈说“读方三年，便谓天下无病可治。及治病三年，乃知天下无方可用”，三十多年的临证实践告诉我：医路漫漫，持之以恒方抵彼岸。一个人在关键的人生选择中坚守一颗初心有多难？你们即将离开校园独自尝试面对许多前所未有的风险与挑战。未来的每一个不确定，都可能让人困惑、迷茫或摇摆。你们要守护好自己的初心，希望你们能够始终保持“心底无私天地宽”的豪气，始终保持“千磨万击还坚劲”的骨气，始终保持“不畏浮云遮望眼”的志气，始终保持“栉风沐雨自担当”的锐气，永远“志存高远，勇往直前”！

如果说“志存高远”是人生的态度，那么“与国同梦”就是人生的情怀。在中华民族百年复兴征程中，一群热血青年，拒绝躺平，“救国救民、振兴中华”，抵御了内忧外患的侵害，挽救了风雨飘零、支离破碎的中华民族。在中医药数千年发展历程中，无数仁心医者，“救死扶伤，悬壶济世”，才使中华民族抵御住一次又一次严重灾疫的侵袭。为医者，当修医德、行仁术，坚守生命至上初心，肩负救死扶伤使命，“国有难，召必至”“定神志，无欲求”。

这些年，我们欣喜地看到：

“中国大学生自强之星”获得者祝愿同学讲好红色故事，传递红色信仰；

“上海大学生年度人物提名奖”获得者木夏热普同学追逐梦想，让青春绽放绚丽之花；

学校党委系统“优秀共产党员”许艺帆同学在校园疫情防控中以专业的知识主动请缨加入流调研判；

罗宗拉姆、巴淑婷、迪力扎提·哈力木拉提三位同学扎根西部到祖国需要的地方建功立业；

钟逸航同学立志到部队这个大熔炉淬炼成钢

……

亲爱的同学们，“传承精华、守正创新”是中医药事业发展的根本遵循。传承是中医药的命脉所在，在你们大学生涯中，基础理论课就是“典籍里的中医药”，一代代中医药人去其糟粕、阐释精华，最终形成了当代普遍认同的理论基础。创新是中医药的活力所在，自古以来，中医药流派众多，大家辈出，防病治病方法多样，创新是生生不息的关键，守住了“中医药发展规律”的“正”，才能创“用现代科学技术阐释中医药原理”的“新”。发展是中医药的希望所在，中医药事业的发展需要我们坚定文化自信和民族自信，保持战略定力，发挥特色优势，立足疗效求创新，面向需求谋发展。所以博古不泥古，是我希望你们传承中医药的根本态度，求真不求形，是我希望你们发展中医药的始终坚持。

终于情怀，是一种源自灵魂的对脚下土地的深情大爱，饱含着对民族命运的拳拳之心、对故土山河的兹兹之念、对国家富强的殷殷之望。这种情怀，至真至纯、无私无我，展现出一种至高的精神境界，是“先天下之忧而忧、后天下之乐而乐”的情感映照。有了这种情怀，就能始终深怀为国为民的赤子之心，就能看淡功名利禄，甘于在平凡中奋斗一生、奉献一生。有了这种情怀，人生的境界才会得到不断升华，事业的高度才会得到不断提升，从而化生命为使命、化平凡为非凡，看到别人难以看到的风景。有人说：“当我们在踽踽独行时，那是在生活的路上奔波；当我们在攀登高峰时，那是在人生的路上拼搏；当我们在仰望星空时，那是在追求生命的高度。”人生的高度无法提前预知，事业的高度不能自由设定。当我们把个人命运同国家富强、民族振兴、人民幸福紧紧联系在一起时，原本平凡的生命开始变得伟岸、富有价值，原本平凡的工作开始变得精彩、富有意义。

亲爱的同学们，站立在百年大党梦想启航的地方，我们无比荣光，又是何其幸运。我想说的其实有很多，但是又不愿耽搁你们太多的时间，最后再“叮嘱几句”，希望你们要保持奋斗激情，在强国建设、民族复兴接力赛中贡献青春力量。在新的征程，我们要弘扬中医药文化，为健康中国继续团结奋斗，继续在强国建设民族复兴新征程上书写壮丽青春篇章！

最后祝同学们一帆风顺，前程似锦！

(责编：郝孟佳、熊旭)

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