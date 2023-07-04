人民网北京7月4日电 日前，第五届北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛决赛在北京建筑大学大兴校区举行。本次活动由北京市教育委员会主办、北京建筑大学承办，来自北京30所高校1000余名大学生的193项入围作品展开激烈角逐。

大赛现场。北京建筑大学供图

据悉，本届竞赛以“科技赋能、绿色发展”为主题，吸引30所北京高校、2000余名学生参加，提交作品400余件，涉及能源、机械、资源、建筑、电气、社会、经济、矿业等多个领域。

比赛现场，参赛选手系统阐述参赛作品的项目背景、核心技术、创新设计、发展前景等内容，来自清华大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、中国科学院等高校以及科研院所近50名专家对参赛项目进行指导与评审。

北京市教育委员会高等教育处处长刘霄表示，面对新形势新任务，高校要更加重视大学生科技创新精神的培育和工程实践能力的提升，着力推动校际、校企之间的合作和交流，整合资源、形成合力，推动人才培养改革发展，更好地服务经济社会绿色低碳发展、高质量发展，为生态文明建设和首都经济社会发展提供“高校智慧”和“高校方案”。

北京建筑大学党委常委、副校长陈红兵表示，希望各参赛高校以竞赛为契机，搭建创新平台，全面落实新发展理念，激发学生创新创造的潜能，探索更高质量的人才培养模式，让节能节水低碳减排在生态文明建设中发挥出积极作用，推动首都高等教育创新发展。

北京建筑大学环境与能源工程学院院长李海燕介绍，除主赛道外，本届大赛创新增设了企业命题类项目，企业出题、学生作答。有的学生团队结合所学知识，瞄准“双碳”目标，研究和挖掘碳中和应用场景，为促进产学研用试推的落地实践提供有益指导。（李依环、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)