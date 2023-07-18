原标题：一起把孩子们守护好

暑假是防止学生溺水事故的关键期。日前，重庆连续遭遇多场暴雨，江河水位陡涨，山洪滑坡等地质灾害频发。未成年人的安全防护丝毫马虎不得，遍布重庆市丰都县各个街道和乡镇的青少年家庭教育互助会，为放假离校的孩子们编织了一道密实的暑期安全防护网。

丰都是西部地区典型的劳务输出大县，85万户籍人口中有26.5万人在外务工，全县仅留守儿童就超过1.4万人。未成年人失管脱管，成了丰都基层治理的痛点。孩子们离校的周末和假期，往往也是在外奔波的家长们最担心的时候。

很多部门都在履行关爱保护未成年人的职责，每年也做了不少工作，为什么“痛点”一直没有消失？丰都县委调研后发现，虽然相关部门尽职尽责，但因为条块分割，“自己只管自己的事”，“上面千条线”实际上没有织成关爱保护未成年人的“下面一张网”。

怎样才能把离校期间的孩子们组织好保护好？2021年，丰都探索通过“四步工作法”组建覆盖全县的“青少年家庭教育互助会”。“‘四步工作法’就是党组织靠前一步，发挥引领作用；政府组织后让一步，只支持不包办；群团组织协调同步，统筹多方资源；群众组织提升一步，充分实现自治互助。”丰都县委组织部副部长易胜说，丰都县青少年家庭教育互助会是在民政局正式注册的社会组织，各级党委政府引导成立家庭教育互助志愿者协会，提供师资、场地等方面的支持，并统筹妇联、工会、共青团等齐抓共管，互助会的活动设计、场地选择等都由参会的家长决定。

公检法、消防、妇联等部门和单位，在放假前就利用周末的“家长孩子同上一堂课”，讲解未成年人自我保护知识。县纪委监委也通过“廉心同行·幸福相伴”等主题活动，推动廉洁文化进校园进家庭。

据易胜介绍，丰都现在已经成立了青少年家庭教育互助会县级联合会，全县每个镇街都成立了互助会，留守儿童和未成年人较多的乡村和社区也陆续成立了互助点，家庭教育互助志愿者协会已有会员近2000人。

（记者 张国圣）

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