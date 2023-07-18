原标题：同济大学：学以致用 实干笃行

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，同济大学结合年度重点工作任务，坚持高标准起步、高质量推进，坚持学习“系统化、精准化、情景化、网格化”，做实“规定动作”，做亮“自选动作”，把主题教育成效转化为加快推进学校中国特色世界一流大学建设的强大动力。

深学细悟强信念

“党中央和国家对高等教育的改革发展寄予厚望，这也意味着同济大学面临着前所未有的历史机遇，承担着无比光荣的历史责任。”6月20日，同济大学党委书记、校主题教育领导小组组长方守恩以《教育强国，同济何为？》为题，为师生讲授主题教育专题党课。

近日，同济大学党委与上海市建设交通工作党委开展“同题共答‘城市更新’大文章”活动，通过实地调研愚园路风貌街区更新案例、集体学习研讨等形式开展中心组联组学习，共同推进城市更新各项工作，助力上海建设成为中国式现代化的城市典范。

校领导示范带动，学校42个二级党组织纷纷开启学习进行时，结合中心工作，对标高质量发展要求，读原著、学原文、悟原理，邀请专家作辅导报告，结合重要主题谈认识，聚焦学校发展问题开展“精准化”研学。各基层支部纷纷走出校门，结合学科专业特色对接行业龙头企业、科研院所等，开展联学共建，在学深悟透做实上下功夫。

在校领导读书班集体研学中，同济大学党委副书记、校长郑庆华表示，学校要发挥教育的基础性作用、科技的助推性作用和人才的支撑性作用，为实现高等教育现代化贡献同济力量。

步履不停谋良策

从“纸上学”到“事上见”，全校上下大兴调查研究之风，着力破解发展所需、师生所盼的痛点难点堵点。主题教育开展以来，聚焦“全面提升人才自主培养质量”“助力高水平科技自立自强”等重大使命任务，党员干部带着问题开展校内外大走访、大调研1200余场。

“要结合主题教育，深化人才培养改革，把‘学术与育人’第一价值追求融入各项工作中，全面提升自主培养创新人才能力。”方守恩说。在本科生院、研究生院、教学质量管理办公室、学研工部，围绕深入推进拔尖创新人才培养，一场场调研座谈将思考引向深入。

“培养卓越工程人才是新时代急需、强国建设急需。高校既需要与企业深度合作，也需要对接区域发展规划和经济社会发展需要。”郑庆华强调。围绕携手共建卓越工程人才培养生态，调研交流会接连召开。

“您有哪些行之有效的课程思政教学方法手段？”“您希望学院、学校为您推进课程思政提供哪些支持和帮助？”……这些问题来自《数学科学学院课程思政开展情况调研》问卷。着眼校、院推进课程思政中的关键卡点，数学科学学院设计问卷，面向校内外数学学科专任教师发放，排摸难点、堵点，校内外协同推进课程思政。

“您平常主要参加的体育活动类型有哪些？您对体育场馆的运动设施器材是否满意？”……体育教学部面向全校师生发起体育场馆需求和满意度问卷调查，针对运动习惯、场馆预约、设施质量、安全保障、服务态度等进行全面调研，师生反响热烈，问卷上线第一天就收到意见建议1100余条。学校正根据调研情况优化各类体育场馆的开放、教学和运营，以更好发挥体育育人功能。

以学促干见实效

作为学校围绕卓越工程人才培养开展大调研取得的阶段性成果，6月6日，同济大学卓越工程师学院（国际工程师学院）揭牌成立。学院面向国家战略和产业发展需求，瞄准关键核心技术特别是“卡脖子”难题，依托学科交叉、产教深度融合和国际合作，有组织地推进卓越工程人才培养。

“人工智能赋能，为传统学科发展带来新的视角和手段，创造学科交叉融合的新模式。”7月5日，同济大学主办人工智能赋能学科交叉融合创新发展论坛，联合全国一批“双一流”建设高校、知名科研院所和企业共同发布《人工智能赋能学科交叉融合创新发展张江宣言》。

坚持学以致用、实干笃行，学校把主题教育激发的昂扬斗志和热情干劲转化为加快推进学校人才培养、科学研究等重点工作任务落地见效的强大精神动力，不断展现新担当、新作为，开辟新赛道、塑造新优势。

在开展主题教育的过程中，学校着力解决师生“急难愁盼”。通过推进“访企拓岗促就业”专项行动，深入用人单位走访，调研企业人才招聘需求，为毕业学子牵线搭桥，进一步深化校地、校企合作。访企拓岗成果转化成为就业市场资源，多家优质知名单位来校招揽人才。针对片区食堂供应、运动场所不足等问题，学校一方面调整片区居住人群，同时重新规划运动场所和设施，加大食堂改造和建设力度。

（记者 颜维琦）

(责编：郝孟佳、李依环)