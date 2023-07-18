人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

挖潜能　优服务——多地促进大学生就业一线观察

2023年07月18日00:13 | 来源：新华网
小字号

新华社北京7月17日电 题：挖潜能 优服务——多地促进大学生就业一线观察

新华社记者杨思琪、郑天虹、吴晓颖

从新产业新职业到打通就业工作“最后一米”……日前，记者走访多地高校和当地教育、人社部门了解到，各地通过深挖就业市场潜能，不断提升就业服务水平，助力越来越多大学生好就业、就好业。

“人工智能等新领域为大学毕业生所青睐。”在位于黑龙江哈尔滨新区的思灵机器人科技（哈尔滨）有限公司，摆放着一支支形态各异的机器人手臂。公司政府事务总监林玮辰介绍，去年以来公司共招聘60名员工，其中30%是应届毕业生，来自计算机、机电等不同专业。

近年来，随着经济结构持续优化，新技术、新产业、新业态不断涌现，职业变迁加速。在智能制造、数字经济、社会服务需求等诸多领域，这些新职业新工种在挖掘发展新机遇的同时，也为大学生提供了更多就业选择。

2023年3月26日，哈尔滨工业大学举办大型人才博览会。新华社发

2023年3月26日，哈尔滨工业大学举办大型人才博览会。新华社发

调饮师、民宿管家、旅行定制师……短短几年间，伴随新消费市场兴起、消费升级发展，个性化定制需求迎来广阔空间。“新产业新职业引领了就业的新方向，为经济社会发展注入了新的活力。”黑龙江省社会科学院助理研究员栾美薇说。

基层一线是大学生就业的重要渠道，不少高校毕业生选择到基层就业。任瑞阳是西南财经大学硕士毕业生，曾到四川凉山彝族自治州美姑县支教，如今他将以成都市选调生的身份，从乡镇做起，为乡村振兴、基层社会治理贡献力量。

据统计，哈尔滨工业大学2023届已有409名毕业生入选选调生；西南财经大学考取选调生227人，比去年增长6%，分布在四川、重庆、云南、新疆等多个省份。

2023年5月7日，四川省2023届高校毕业生专场招聘会暨“百校对千企”大型校企对接交流活动在成都理工大学举行。（四川省教育厅供图）

2023年5月7日，四川省2023届高校毕业生专场招聘会暨“百校对千企”大型校企对接交流活动在成都理工大学举行。（四川省教育厅供图）

为引导学生投身重点领域建设，不少高校构建职业发展教育课程。以“船海”为特色的哈尔滨工程大学瞄准科技前沿和关键领域，深入推进学科专业调整，截至目前，2023届毕业生前往工业化、信息化和国防现代化领域就业的比例超过70%。

为进一步促进就业，高校等各方持续优化就业服务。“因为一直准备考研，今年4月我才开始找工作，每次求职都感觉心里没底。”在学校帮助下，哈尔滨工业大学电气学院本科毕业生朴林梅悬着的一颗心终于落地，“老师教我修改简历，还为我推荐了多个工作岗位，在面试前多次给予指导。”

简历修改、面试指导、岗位推介、职业发展咨询……针对未就业大学生，不少高校组织就业指导中心教师、职业辅导咨询师、朋辈导师等，为学生提供个性化服务，更好更快地实现学生和岗位的“双向奔赴”。

华南理工大学举行就业工作研讨会。（华南理工大学供图）

华南理工大学举行就业工作研讨会。（华南理工大学供图）

“通过参加优秀毕业生求职经验分享、一对一简历指导等活动，我在一次次‘实战演练’中提升个人求职竞争力。”四川农业大学能源与动力工程专业本科毕业生秦佳说。

眼下，“互联网+”就业服务新模式逐渐推广。广东外语外贸大学学生就业创业中心副主任苗磊介绍，学校以直播带岗模式，组建了一支师生直播团队，针对重点行业、学生关注度高的用人单位开展专场直播带岗活动。

贯穿整个就业季，一场场就业招聘会帮助学生不出校门就能了解优质岗位。从去年7月到今年6月，广东省教育系统共开展864场招聘活动，14.29万家企业参加，累计提供582万条就业岗位信息。黑龙江省高校累计走访企业1.2万家，开拓就业岗位18.2万个。人力资源社会保障部于6月6日启动2023年百日千万招聘专项行动，计划利用100天时间集中为高校毕业生等群体提供超千万就业岗位。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部