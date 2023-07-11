人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>思政

对标职业教育高质量发展，推进思政工作守正创新

季士强
2023年07月11日08:43 | 来源：人民网-教育频道
小字号

当前，我国进入全面建设社会主义现代化国家的新阶段，经济转型升级对大国工匠、能工巧匠的人才需求越发紧迫，对职业教育高质量发展的期待更加凸显。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（以下简称《意见》），科学回答了“新时代要发展什么样的职业教育、怎样发展职业教育”这一重大课题，为探索中国式教育现代化、推进职业院校立德树人提供了行动指南和圆梦路线。

《意见》明确了新时代职业教育高质量发展的根本目的，是为中国特色社会主义伟大事业培养合格建设者和可靠接班人，回答了职业教育“为谁培养人”的问题；明确了职业教育高质量发展的根本任务，是坚持立德树人，着力培养数以亿计的高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，回答了职业教育“培养什么人”的问题；明确了职业教育高质量发展的基本方针，是坚持产教融合、校企合作，实现工学结合、知行合一，回答了“怎样培养人”的问题；明确了职业教育高质量发展的关键环节，是深化教材、教师、教法的“三教”改革，进一步回答“怎样培养人”的问题；明确了职业教育发展成效的判断标准，是以人民为中心、让人民满意，要坚持面向人人、因材施教，“让每个人都有人生出彩的机会”；明确了职业教育高质量发展的根本保证，是坚持中国共产党的领导，这是职业院校乘风破浪、不辱使命的定海神针。

《意见》既有对中国特色职业教育优良传统的继承和弘扬，也有基于新时代新教育理念的发展和创新，更体现了以中国式现代化建设职业教育强国的理论自信和行动自觉。

然而，对标《意见》要求，职业院校在教育实践中还存在一些不足，突出表现在：对立德树人、以德为先的认识还不够深刻，思想政治工作被虚化、淡化、形式化的问题依然存在；思想政治工作方法手段的亲和力、针对性和时代感不强，有的与时代脱节“跟不上”，有的在流于形式“求花样”，亟待改进。

新时代中国特色社会主义事业的成功实践已经表明，要解决高质量发展的问题，就要用全面深化改革的办法。我们要对标《意见》深化职业院校教育教学改革，在理念、主体、内容、实践等方面持续推进思想政治教育的守正创新。

教育理念的守正创新。要在党委的集中统一领导下，严格遵循“立德树人、德技并修，推动思想政治教育与技术技能培养融合统一”的要求，坚决改变以往思想政治教育虚化、淡化、形式化的错误倾向，真正落实把思想政治工作作为职业院校各项工作的“生命线”。

教育主体的守正创新。要充分发挥“四类导师”的育人作用，凝聚思政导师、专业导师、学长导师、企业导师的力量，把政府的要求、企业的诉求、学生的需求统一整合为职业院校教育工作的追求，引领、带动全社会增强为党育人、为国育才的使命感和主动性。　

教育内容的守正创新。要着力落实“育人的根本在于立德”，对标新时代职业院校立德树人的根本任务，善于汲取中华优秀传统文化和革命文化的丰厚滋养，重点抓好以强国有我、技能报国为核心的职业理想教育，以工匠精神、劳动精神为核心的职业精神教育，以服务人民、回馈社会为核心的职业道德教育。

教育实践的守正创新。要善用“大思政课”，建好全员育人“大师资”、全过程育人“大课堂”、全方位育人“大平台”，着力打造职业教育协同育人体系。既要用好思政课教学“主渠道”，也要种好课程思政“责任田”；既要做好“面对面”沟通，也要善于“键对键”交流，让思想政治教育“像空气一样无处不在”，推动育人工作与时俱进、随技而新。

（作者简介：季士强，博士，广东机电职业技术学院副教授，主要研究哲学与思想政治教育）

(责编：王鑫、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部