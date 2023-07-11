季士强

当前，我国进入全面建设社会主义现代化国家的新阶段，经济转型升级对大国工匠、能工巧匠的人才需求越发紧迫，对职业教育高质量发展的期待更加凸显。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（以下简称《意见》），科学回答了“新时代要发展什么样的职业教育、怎样发展职业教育”这一重大课题，为探索中国式教育现代化、推进职业院校立德树人提供了行动指南和圆梦路线。

《意见》明确了新时代职业教育高质量发展的根本目的，是为中国特色社会主义伟大事业培养合格建设者和可靠接班人，回答了职业教育“为谁培养人”的问题；明确了职业教育高质量发展的根本任务，是坚持立德树人，着力培养数以亿计的高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，回答了职业教育“培养什么人”的问题；明确了职业教育高质量发展的基本方针，是坚持产教融合、校企合作，实现工学结合、知行合一，回答了“怎样培养人”的问题；明确了职业教育高质量发展的关键环节，是深化教材、教师、教法的“三教”改革，进一步回答“怎样培养人”的问题；明确了职业教育发展成效的判断标准，是以人民为中心、让人民满意，要坚持面向人人、因材施教，“让每个人都有人生出彩的机会”；明确了职业教育高质量发展的根本保证，是坚持中国共产党的领导，这是职业院校乘风破浪、不辱使命的定海神针。

《意见》既有对中国特色职业教育优良传统的继承和弘扬，也有基于新时代新教育理念的发展和创新，更体现了以中国式现代化建设职业教育强国的理论自信和行动自觉。

然而，对标《意见》要求，职业院校在教育实践中还存在一些不足，突出表现在：对立德树人、以德为先的认识还不够深刻，思想政治工作被虚化、淡化、形式化的问题依然存在；思想政治工作方法手段的亲和力、针对性和时代感不强，有的与时代脱节“跟不上”，有的在流于形式“求花样”，亟待改进。

新时代中国特色社会主义事业的成功实践已经表明，要解决高质量发展的问题，就要用全面深化改革的办法。我们要对标《意见》深化职业院校教育教学改革，在理念、主体、内容、实践等方面持续推进思想政治教育的守正创新。

教育理念的守正创新。要在党委的集中统一领导下，严格遵循“立德树人、德技并修，推动思想政治教育与技术技能培养融合统一”的要求，坚决改变以往思想政治教育虚化、淡化、形式化的错误倾向，真正落实把思想政治工作作为职业院校各项工作的“生命线”。

教育主体的守正创新。要充分发挥“四类导师”的育人作用，凝聚思政导师、专业导师、学长导师、企业导师的力量，把政府的要求、企业的诉求、学生的需求统一整合为职业院校教育工作的追求，引领、带动全社会增强为党育人、为国育才的使命感和主动性。

教育内容的守正创新。要着力落实“育人的根本在于立德”，对标新时代职业院校立德树人的根本任务，善于汲取中华优秀传统文化和革命文化的丰厚滋养，重点抓好以强国有我、技能报国为核心的职业理想教育，以工匠精神、劳动精神为核心的职业精神教育，以服务人民、回馈社会为核心的职业道德教育。

教育实践的守正创新。要善用“大思政课”，建好全员育人“大师资”、全过程育人“大课堂”、全方位育人“大平台”，着力打造职业教育协同育人体系。既要用好思政课教学“主渠道”，也要种好课程思政“责任田”；既要做好“面对面”沟通，也要善于“键对键”交流，让思想政治教育“像空气一样无处不在”，推动育人工作与时俱进、随技而新。

（作者简介：季士强，博士，广东机电职业技术学院副教授，主要研究哲学与思想政治教育）

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