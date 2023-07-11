原标题：首届三江源国家公园青少年生态研学营正式开营

“本次活动是共青团州委围绕'生态大州'建设步伐，结合打造国际生态旅游目的地‘首选区’建设，依托三江源国家公园丰富的自然资源，通过体验式教学模式，强化青少年生态环保实践教育的新尝试，也是推动共青团项目品牌化改革的新举措。”10日，共青团玉树州委书记更尕桑培表示。

当日，“江源青绿·生态同行”首届三江源国家公园青少年生态研学营开营仪式在青海玉树州玉树市举行。

玉树地处青藏高原腹地，长江、黄河、澜沧江三大河流均发源于该地，素有江河之源和中华水塔之美誉。记者了解到，本次生态研学营活动，由精通中、藏、英三种语言，并均有自然科学和社会学科研究专业硕士及以上文凭的导师团队组成，带领青少年走进中华水塔、三江之源，深度探究国家公园，了解草根生态保护者生态理念和研究方向，将绿色理念植根于青少年，以小的切口和举措引领青少年，不断深化青少年参与力度。

图为开营仪式现场。 李江宁 摄

“我对青海和三江源的印象还停留在许久前，来到这里，当我真正目视搁浅于荒原的高原之中，亲身感受这片孕育东方文明的三江之源上苍茫的风俗，令我震惊而向往。”来自广东实验中学的陈君尧说，“我相信接下来的10天对我们来说必然会成为一段宝贵的人生经历。”

“在城市中生活的孩子可能并不了解游牧文化，不了解生活在三江源头的人们是如何保护生态环境，希望通过这个活动能让他们实地看到，在三江源，有这样一群人，以他们淳朴的理念去保护源头的山山水水。”研学营导师求妮耿松告诉记者，希望营员们在结束这趟生态之旅后，能回到自己的城市里再对更多人讲述三江源的生态保护故事。 (记者 李江宁)

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