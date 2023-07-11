人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

更好满足“上好学”的美好期盼

储朝晖
2023年07月11日08:34 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【新闻随笔】更好满足“上好学”的美好期盼

 近日，中办、国办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，明确加快推进国家基本公共服务均等化，推进基本公共教育服务覆盖全民、优质均衡，并提出到2027年初步建立优质均衡的基本公共教育服务体系的目标。

自2000年我国宣布基本普及九年义务教育后，义务教育均衡就被提上议事日程，国家层面先后多次出台推进均衡的相关政策。从2012年到2021年，我国义务教育在实现全面普及的基础上，用10年左右的时间实现了县域基本均衡发展。到2021年年底，全国所有县区均通过国家义务教育基本均衡发展督导评估验收，是我国义务教育发展史上新的里程碑。20多年的探索及发展，为我们深入推进义务教育优质均衡奠定了坚实的基础，巩固这一来之不易的成果，更好满足人们“上好学”的美好期盼，需要我们接续奋斗。

基础教育的基础性、全局性、战略性特征决定它的均衡状态对社会的政治、经济、文化、基本生活样态等各方面发展都会产生较大影响。基于当前实际，进一步促进基本公共教育服务优质均衡，必须建立整体发展，跨越学校、部门和区域的全局观念。均衡是整体质量良好并能可持续扩展，进而形成良性生态，实现普惠、提高效率的必要保障，是推进基本公共服务均等化的基本要求。没有进一步的均衡就没有更高水平的质量，均衡与优质当被视作同一的目标。从世界各国的实践来看，通过社会保障补偿的相关制度设计来实现教育平等是普遍经验。这有利于教育生态实现良性循环，使每个学生都感受到社会公平，享有普惠且高质量的教育。

确立全局观念并将其落实到位，需要进一步做好规划布局，强化对基础教育的投入，进一步统筹用好财力，切实推进学校建设标准化，细化标准化建设的职责标准。加大基础教育经费在学生间均等配置力度，缩小不同学校间人均财政经费的差距，并纳入当地办学质量评价与督导内容范围。优化经费支出结构，向教学一线倾斜，提高与均衡和质量相关度较高的人员与软件投入。减少使用财政经费的名师、优秀教师、校长引进和评审认定项目，健全完善教师定期流动制度，加强地区间、学校间师资力量的均衡发展。加快推进基本公共教育服务标准化、专业化、法治化建设，让学生在家门口就能就读满意的学校，享受公平而有质量的教育，让每个孩子都能演绎出彩人生。

（作者：储朝晖，系中国教育科学研究院研究员）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部