王万江

原标题：让孩子们在科学课上都有新发现

科学课涉及的领域上至地球与宇宙，下至身边动物植物，包含各种有趣的科学实验以及工程技术设计。因此，一堂好的科学课应该是学生心目中好玩、未知和神奇的代名词；一位好的科学老师应该是学校里“神奇”的存在，或上知天文下知地理，或编程、物联网、机器人样样精通，是孩子们心中的偶像。

如何打造出这样精彩的科学课，如何成长为这样优秀的科学老师，在“双减”背景下做好科学教育的“加法”？天津市实验小学“科幻感”十足的科学课《观察云》记录着我们的思考与探索：

好的探究从好的提问开始，《观察云》的引入环节就是从“提出你最感兴趣的关于云的问题”开始。学生的提问五花八门，看似天真，但不乏科学价值的问题。“天上的云是怎样形成的？”“天上的云为什么有不同的颜色？”“天上的云有重量吗？如果有为什么不会掉下来？”“天上的云是什么味道的？”“到底什么样的云彩会下雨？”以往的科学老师害怕学生提问，怕自己答不出来。从2018年开始，我们将语音问答机器人引入科学课堂，网络数据库的强大搜索能力，成为回答学生疑问的有力助手。可爱的小机器人用风趣的语言回答孩子们的提问，能够难住机器人，成为孩子们觉得最骄傲的成就。

干冰造云的模拟实验，让孩子们摸到云的温度，闻到云的气味，尝到云的味道；用AR虚拟一体机观察不同云的形状，让学生不出教室就能观察三维立体的云型，并了解什么类型的云会降雨……我们希望每节科学课，学生都有新的发现，获得新的技能。

如果你是一位科学家，你还想研究哪些关于云的课题呢？学生不是简单的知识接受者，而是新知的创造者。“我想测量云的高度”“我想在干旱地区制造降雨云”“我想称出云的重量”GPT的辅助设计功能，成为协助学生课题研究的工具。人机对话能力的训练和对人工智能答案的审辨，或许是未来必备的科学研究能力。

我们不断在做“加法”，但加入的并非繁多的知识点。科学课的加法“加数”到底加什么？我们认为，应该是学生提出新问题、展开新研究的能力；是学生的科学兴趣、探究意识和对标准答案的质疑审辨；是持之以恒的科学精神。

（作者：王万江，系天津市实验小学科学教师）

(责编：郝孟佳、熊旭)