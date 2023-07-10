人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

两大国家级科技创新平台落户北京大学

2023年07月10日14:29 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月10日电 （记者孙竞）日前，2023年北大医学科技创新高质量发展论坛暨北大医学第八届青年科技创新发展论坛在北京大学医学部举办。会上，“北京大学国家医学攻关产教融合创新平台”和“癌症整合组学前沿科学中心”两个国家级科技创新平台正式揭牌。

“北大医学在国家政策和资源的支持下，一直致力于推动有组织科研，不断完善科技创新体系建设，未来北大医学将通过建设‘大设施’，打造‘强团队’，产出‘好成果’，为医学科技高质量发展蓄势赋能”。中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任、北京大学国家医学攻关产教融合创新平台负责人乔杰表示。

乔杰院士介绍，自2018年起北大医学就启动了全国重点实验室、前沿科学中心等重点基地布局，2023年获批多个国家级重点科技创新基地，北大医学首个异地科研机构北京大学宁波海洋药物研究院也在今年4月份正式开园。这些科研基地将面向人民生命健康，聚焦国家重大战略需求，在肿瘤、心脑血管疾病、女性生殖、药物研发等方面实现重大原始创新，建立符合我国国情的疾病防治新模式，解决若干药械“卡脖子”问题，成为凝聚培养优秀人才、开展高水平创新合作的国家战略科技力量。

中国工程院院士、北京大学国际癌症研究院院长、癌症整合组学前沿科学中心首席科学家詹启敏介绍，癌症治疗的突破有赖于医学和相关交叉学科的科技创新，同时，前沿生物技术的突破对肿瘤精准医学的发展具有重要的支撑作用。作为我国国家级重要科技创新平台，癌症整合组学前沿科学中心将进一步聚焦重要前沿科技领域方向，在肿瘤精准医学领域进行长期持续攻关，实现前瞻性基础研究，引领性原创成果的重大突破，支撑北大医学科技创新高质量发展，提升我国在医学领域的国际竞争力，推进健康中国战略实施。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部