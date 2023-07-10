人民网北京7月10日电 （记者孙竞）日前，2023年北大医学科技创新高质量发展论坛暨北大医学第八届青年科技创新发展论坛在北京大学医学部举办。会上，“北京大学国家医学攻关产教融合创新平台”和“癌症整合组学前沿科学中心”两个国家级科技创新平台正式揭牌。

“北大医学在国家政策和资源的支持下，一直致力于推动有组织科研，不断完善科技创新体系建设，未来北大医学将通过建设‘大设施’，打造‘强团队’，产出‘好成果’，为医学科技高质量发展蓄势赋能”。中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任、北京大学国家医学攻关产教融合创新平台负责人乔杰表示。

乔杰院士介绍，自2018年起北大医学就启动了全国重点实验室、前沿科学中心等重点基地布局，2023年获批多个国家级重点科技创新基地，北大医学首个异地科研机构北京大学宁波海洋药物研究院也在今年4月份正式开园。这些科研基地将面向人民生命健康，聚焦国家重大战略需求，在肿瘤、心脑血管疾病、女性生殖、药物研发等方面实现重大原始创新，建立符合我国国情的疾病防治新模式，解决若干药械“卡脖子”问题，成为凝聚培养优秀人才、开展高水平创新合作的国家战略科技力量。

中国工程院院士、北京大学国际癌症研究院院长、癌症整合组学前沿科学中心首席科学家詹启敏介绍，癌症治疗的突破有赖于医学和相关交叉学科的科技创新，同时，前沿生物技术的突破对肿瘤精准医学的发展具有重要的支撑作用。作为我国国家级重要科技创新平台，癌症整合组学前沿科学中心将进一步聚焦重要前沿科技领域方向，在肿瘤精准医学领域进行长期持续攻关，实现前瞻性基础研究，引领性原创成果的重大突破，支撑北大医学科技创新高质量发展，提升我国在医学领域的国际竞争力，推进健康中国战略实施。

(责编：郝孟佳、熊旭)