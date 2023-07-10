人民网北京7月10日电 （记者孙竞）7月7日，北京市第四中学、北京市东城区史家胡同小学、北京市北海幼儿园与雄安新区管委会签订委托办学协议，标志着北京援建河北雄安新区的三所“交钥匙”学校从建设配套进入开门办学的新阶段。

北京市委常委、教育工委书记游钧，雄安新区党工委副书记、管委会常务副主任、雄安集团党委书记、董事长田金昌出席签约仪式并讲话。北京市委教育工委分管日常工作的副书记张革主持签约仪式。签约仪式上，三所签约学校以及东城区、西城区教委主要负责同志围绕高标准高质量办好雄安校（园）区，分别进行了表态发言。

据了解，2017年8月，京冀两省市政府签署《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》，明确北京市以“交钥匙”方式，支持雄安新区新建幼儿园、小学、完全中学、综合医院各1所。截至2023年4月，北京援建的三所“交钥匙”学校全部竣工交付。按照委托办学协议，三所签约学校将承担后续办学工作，引入先进办学理念和教育管理经验，推动北京优质教育资源向雄安新区延伸布局，辐射引领雄安新区教育质量不断提升。

史家教育集团党委书记、总校长洪伟介绍，今年9月，史家胡同小学雄安校区将开学纳新，派驻优秀管理团队。暑期和开学后，学校将进行大范围教师轮训，通过请雄安的教师到北京跟岗培训、派业务骨干“上门服务”“双师课堂”等信息化手段，与雄安的教师一起关注学生成长，共同提升教育教学质量。“我们还要画好更大的一个同心圆，针对雄安新区更多的小学，开展共同教研。”洪伟说。

北京市西城区委教育工委副书记、区教委主任蔡冬梅介绍，北京四中和北海幼儿园已经组建了精干的管理团队和核心教师团队，将从校园环境的布置到新教师招聘和培训、教育教学计划的设计等，全程参与两所学校在雄安新区的全面建设，为雄安新区教育高质量发展贡献西城智慧和力量。

北京市教委相关负责人介绍，除援建三所“交钥匙”学校外，还推动北京市第八十中学、中关村三小、朝阳区实验小学和六一幼儿院四所学校开展“组团式”帮扶，为当地居民提供了“家门口的北京名校”。北京金隅科技学校、丰台区职教中心等职业学校也对接雄安新区三所职教中心开展支持合作。此外，还支持雄安新区干部团队和骨干教师培训，助力干部教师能力素质提升。

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