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香港青年学生入晋开启职场初体验

2023年07月10日09:03 | 来源：中国新闻网
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原标题：香港青年学生入晋开启职场初体验

　　7月9日，山西太原，“晋港青年汇 山西机遇行”内地实习计划2023启动礼在山西大学举行。　张云　摄

　　7月9日，由香港山西商会主办的“晋港青年汇 山西机遇行”内地实习计划2023启动礼在山西大学举行。27名香港青年学生将在山西开展为期3周的实习，体验山西职场，了解山西文化。

　　山西省委统战部、山西省人民政府港澳事务办公室、山西省青年联合会、山西大学、香港山西商会等机构相关代表、实习机构代表、27名香港青年学生和山西大学27名学生代表参加启动礼。

　　“首夏犹清和，芳草亦未歇。”香港学生代表江环羽用谢灵运的诗来形容对山西的初印象，他说，希望通过这次实习交流，丰富自己的眼界和见闻。这也是港晋两地青年相互学习和分享家乡文化、提升自我的绝佳机会。

　　香港青年学生参观山西大学校史馆，与山西大学学生进行一对一交流。　张云 摄

　　“山西是个好地方，历史悠久、文化灿烂，物华天宝、人杰地灵，既有革命传统，又有资源优势。”山西省委统战部副部长郭延斌表示，相信通过这次实习，香港青年学子一定能感受到山西人民的热情友好，领略到三晋文化的博大厚重，领悟到山西发展的无限潜力。愿两地青年携手讲好香港故事，讲好山西故事。

　　香港山西商会会长、实习计划召集人吴腾介绍，“晋港青年汇 山西机遇行”内地实习计划是香港山西商会年度重点青年服务项目，旨在为香港青年提供山西生活体验与工作实习的机会。他期待，此计划能够成为两地青年交流与合作的新起点，为两地青年的成长与发展注入新的动力和活力。

　　山西大学党委副书记、副校长张天才表示，此次内地实习计划将增进晋港两地青年的双向交流。希望大家借此机会增进友谊、交流思想、凝聚共识，共同探寻祖国的历史文化，感受祖国的蓬勃发展。

　　香港青年学生参访山西大学。　张云 摄

　　启动仪式后，香港青年学生还参观了山西大学校史馆，并与山西大学学生进行一对一交流。

　　“晋港青年汇 山西机遇行”内地实习计划由香港山西商会主办，香港特区政府民政及青年事务局、香港青年发展委员会赞助。过去的8年中，该计划已带领百余位香港青年学生到山西参访，深入了解山西的文化和发展历程，并与山西青年才俊和优秀学生交流，促进香港青年的成长和发展。 (记者 杨杰英)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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