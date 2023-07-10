原标题：各地为毕业生提供“不断线”服务 提供针对性指导促进就业

眼下，2023届高校毕业生已经陆续离校，按照教育部要求，教育系统要为离校未就业毕业生提供“不断线”的就业服务，做到三个“不断线”，即岗位推送不断线、就业服务不断线、重点帮扶不断线。这段时间以来，各地各高校持续跟进2023届离校未就业毕业生求职进展，并结合毕业生就业意向和需求情况，积极提供岗位拓展、岗位推介和就业指导等服务，助力未就业毕业生就业。

在浙江师范大学职业发展与就业服务中心办公室，2023届毕业生许慧正在办理就业相关手续。能够找到自己满意的工作，许慧说学校推出的就业能力强化训练营给了她很大的帮助。

就业能力强化训练营是浙江师范大学针对离校未就业学生推出的专项帮扶行动之一，从择业、简历修改到面试指导，老师们会提供全方位帮扶。与此同时，学校还为每一名离校未就业学生量身定制了帮扶方案。

近期，南昌大学共青学院就业处的老师们带着未就业毕业生的简历，主动走访南昌、九江和省外多家单位。2023届电气专业的毕业生曾博文就通过老师们的推荐，找到了一份满意的工作。

除了进行岗位推荐外，教育部、各地教育系统和许多高校还积极通过讲座、直播课、视频、“一对一”谈心等多种方式，加强对未就业学生的就业指导等服务。

据了解，教育部将于8月底前推出3场“互联网+就业指导”公益直播课，围绕求职面试和心理调适等主题，为毕业生提供针对性就业指导，帮助学生提升自身综合素质、增强就业信心。

(责编：郝孟佳、孙竞)