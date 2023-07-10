人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

多地运用科技手段 助力防溺水安全预警 帮助学生安全过暑假

2023年07月10日08:53 | 来源：央视网
小字号

原标题：多地运用科技手段 助力防溺水安全预警 帮助学生安全过暑假

　　随着暑假到来，孩子们的安全问题也不容忽视。江西、山东等地采取多种措施，保证孩子们度过一个安全的暑假。

　　在江西赣州市南康区公安局城市空警的无人机沿蓉江河巡航时，发现6名未成年人既没有成年人监护，也没有做任何安全防护在河道里游泳、嬉戏。民警立即利用无人机进行持续喊话劝离。据了解，无人机值守巡航范围基本可覆盖南康主城区。

　　赣州市会昌县地处山区，河道、山塘、水库水域众多，为保证安全，当地安装了一批太阳能“云视频”摄像头和“云喇叭”，一旦发现有人进入危险水域，安全巡查人员第一时间用“云喇叭”喊话提醒劝离，并通知线下网格员到现场劝离。

　　暑期是用电高峰期，在山东潍坊，当地组织开展了“安全用电进校园”活动。当地电力部门的安全用电志愿者走进学校课堂，在模拟触电急救环节，示范讲解了急救心肺复苏法。在模拟高压线脱落现场，志愿者还现场示范指导学生们如何保持正确姿势避险。通过“安全用电进校园”，帮助学生们度过一个安全、快乐的暑假。

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部