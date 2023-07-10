原标题：多地运用科技手段 助力防溺水安全预警 帮助学生安全过暑假

随着暑假到来，孩子们的安全问题也不容忽视。江西、山东等地采取多种措施，保证孩子们度过一个安全的暑假。

在江西赣州市南康区公安局城市空警的无人机沿蓉江河巡航时，发现6名未成年人既没有成年人监护，也没有做任何安全防护在河道里游泳、嬉戏。民警立即利用无人机进行持续喊话劝离。据了解，无人机值守巡航范围基本可覆盖南康主城区。

赣州市会昌县地处山区，河道、山塘、水库水域众多，为保证安全，当地安装了一批太阳能“云视频”摄像头和“云喇叭”，一旦发现有人进入危险水域，安全巡查人员第一时间用“云喇叭”喊话提醒劝离，并通知线下网格员到现场劝离。

暑期是用电高峰期，在山东潍坊，当地组织开展了“安全用电进校园”活动。当地电力部门的安全用电志愿者走进学校课堂，在模拟触电急救环节，示范讲解了急救心肺复苏法。在模拟高压线脱落现场，志愿者还现场示范指导学生们如何保持正确姿势避险。通过“安全用电进校园”，帮助学生们度过一个安全、快乐的暑假。

(责编：郝孟佳、孙竞)