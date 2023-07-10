原标题：苏州科技大学：彰显环保特色 服务地方发展

近日，2023中国（苏州）世界光子产业发展大会开幕。苏州科技大学联合英国南威尔士大学无线与光电子研究创新中心、江苏省光学学会等9家单位，共建“太湖光子中心前沿技术研究院”，聚焦光芯片及关键材料、光器件及模组、光子终端设备等光子核心领域，打造“世界级太湖光子中心”。

2022年9月，苏州科技大学第四次党代会勾画了建设江苏高水平大学的美好蓝图，学校以全力推动高质量发展为主题，以大力提升综合实力为主线，全面系统实施“人才强校”“开放融合”“文化兴校”三大战略。

苏州科技大学党委书记姜朋明表示：“开放融合就是要聚焦开放办学任务，强化融合融入，推倒长期羁绊学校事业发展的‘物理围墙’，服务国家重大战略需求、服务区域经济社会发展、服务行业企业转型升级，坚持‘三个服务’精准施策，努力写好开放融合大文章。”

服务国家战略需求

“实验室全面、高质量完成了建设任务，研发的部分关键技术达到国际领先水平，技术应用范围广、社会效益显著，人才汇聚效应突出，对学科专业建设形成了强力支撑。”2022年11月，专家组一致同意苏州科技大学城市生活污水资源化利用技术国家地方联合工程实验室通过验收。

国家地方联合工程实验室自2017年经国家发展和改革委员会批准设立，6年来重点开展了城市生活污水的资源能源回收再利用和高效低耗废水处理领域的核心技术攻关、关键工艺试验研究等研究开发。未来还将为我国节能环保产业整体实力提升、加强太湖和长江水环境保护、推进苏州系统化全域海绵城市建设提供强力支撑。

据悉，学校环境科学与工程学院深耕污（废）水低碳处理与资源化利用领域，核心技术在长三角地区的成功应用，有力支撑了长江大保护工作，并依托佛山市南海苏科大环境研究院推广至珠三角地区。

多年来，苏州科技大学凸显“城建+”优势，彰显“环保+”特色，深耕城乡规划、智慧城市、水体治理等领域，积极服务新型城镇化、乡村振兴、生态文明等国家重大战略需求，助力“美丽中国”建设。起草制定国家部委主导的首部农业农村现代化评价考核指标体系，开创了探索中国特色新型城镇化建设与评价的制度范例；首创“陪伴式”乡村规划建设模式，成就“国家级生态村”树山村等苏南乡村规划典范，以深度实践绘就乡村振兴现实图景；工程结构防灾、韧性城市等创新成果应用于冬奥会场馆、沪宁高铁等重大工程。

学校积极服务国家外交战略，自1993年以来，每年承办由商务部主办的援外培训项目，为120多个发展中国家和“一带一路”沿线国家的2000余名官员和技术人员开展培训，涉及环保、能源和物流等专业领域。

服务区域经济社会发展

2023年4月20日，苏州科技大学与中国科学院科技战略咨询研究院签署战略合作协议，苏州创新生态研究院揭牌启用。研究院聚焦经济、社会等方面的重大问题和热点问题，围绕城市创新生态领域，打造科技创新合作平台，共同为国家、长三角和苏州市的发展提供决策咨询。

学校建筑与城市规划学院12名教师受聘苏州国家历史文化名城保护区、姑苏区“社区规划师”，为古城保护更新提出方案。“教师们分别下沉姑苏区平江片区各街坊，履行‘专业咨询、设计把控、实施监督、意见反馈、政策宣传’职责，为做实做亮平江片区这一苏州历史文化名城‘核中之核’作出贡献，向世界贡献古城保护的‘苏州方案’。”苏州国家历史文化名城保护研究院院长、苏州科技大学教授夏健介绍。

长期以来，学校充分发挥“城建环保”学科群和美术学等学科优势，积极为区域城市建设和文化建设作贡献。学校先后编制200余个小城镇规划，完成苏浙皖地区1000余个乡村规划。起草国家历史文化名城保护条例，率先开展苏南软土建成区复杂地下空间连通、数字地下空间建设，破解太湖水系污染系统治理难题，参与长江保护修复攻坚行动，深度贡献省域内重要水系的生态改善。

学校音乐学院启动“美育浸润行动计划项目”，将地域文化融入美育教育，参与苏州白洋湾山歌等非物质文化遗产的挖掘、整理、传承和发扬，助力苏州打响江南文化品牌。

促行业企业转型升级

2021年6月，中国科学院院士唐叔贤全职加盟苏州科技大学。他牵头建立按需零碳供能研究中心，联合材料科学姑苏实验室，积极对接苏州实验室，开展氢能系统基础和应用相结合的前沿研究，已在动态波动耦合逆变器、质子交换膜电解水制氢、碱性电解槽制氢、氢传感等领域基础研究方面积累了丰富的经验。中心还联合苏州光伏、电解水槽以及逆变器等龙头企业开展关键技术攻关，帮助企业推动新能源相关技术发展。

材料科学与工程学院院长李长明带领快充高能量动力电池团队，在经济批量生产高性能可回收磷酸铁锂正极材料上取得了关键进展，掌握了核心技术，上述正极材料已在青岛开始建厂生产，同时在苏州开始布局相关产业链。此外，为加快提升太仓港科技创新能力，团队积极和太仓港包括苏州华一新能源等合作，在新型电解液添加剂、钠离子储能电池、废旧电池利用与回收等领域开展了切实的合作。

学校与苏州现代产业体系进行“强链接”，打造“多院一区”“多院一产业”“多院一部门”的跨学科服务架构，提供集成式服务，不断推进学校优势学科集群与苏州创新产业集群相融合，从而服务行业企业的高质量发展。这样的创新故事在苏州科技大学不胜枚举。学校土木工程学院、电子与信息工程学院和苏州市电信局等联合打造“智能建造”相关平台，助力苏州全国首批智能建造试点城市建设。

“‘三个服务’精准施策，有效推动了学校师资力量、科技研发、资源共享、人才培养等向更高质量迈进。学校将坚持特色发展，提升办学品质，为中国式现代化江苏新实践贡献苏科大作为和力量。”苏州科技大学校长顾菊平说。

（记者 苏雁 通讯员 浦净净 徐燕华）

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