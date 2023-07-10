原标题：四川成都：“一人一策”精准服务促就业

今年以来，四川省成都市龙泉驿区全面落实国家和省、市“稳就业”工作系列部署，聚焦高校毕业生、职校学生、大龄人员等重点群体，围绕“缓就业、慢就业、难就业”三大难题，通过“专业指导+精准匹配”明晰就业方向、“需求导向+岗位实操”提升职业技能、“就业援助+兜底帮扶”确保就业稳定，切实完善重点群体的就业支撑体系，多渠道促进重点群体稳定就业。

专业指导+精准匹配

“我的专业是编辑出版，属于新闻宣传大类，但是求职中遇到许多出版社和报社都要求研究生以上学历，我就想缓一缓，等待更适合的时机再就业。”

“求职不要局限于出版这一个方向，新闻传播大类在市场上有很多就业机会，建议多关注文化传播、文案策划等方向；同时在你的简历呈现上，建议把‘大招’放在最前面，突出自己专业能力与应聘岗位相符。”

这是龙泉驿区人社专员阮思军深入四川师范大学开展就业咨询的一段对话。针对高校毕业生求职迷茫等难题，人社专员在助就业的过程中尽可能地站在用工需求的角度，为高校毕业生提供市场需求信息、职业生涯路径规划，帮助高校毕业生找到求职方向，做好就业准备。

面对高校毕业生“缓就业”的状况，龙泉驿区主动对接区内高校，提前介入做好就业服务，大力开展“公共就业服务进校园”活动，目前已组织400余家次企业深入成都大学、四川师范大学、成都信息工程大学、四川长江职业学院等10所院校，为学生带来了8000余个岗位，服务高校毕业生1万余人次，取得了良好的成效。

针对未就业的毕业生，龙泉驿区扎实开展“一人一档”“一人一策”精准服务，为其提供至少1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会、1次兜底帮扶，尽全力帮助他们尽快就业。

岗位实操+订单培训

龙泉驿区神龙汽车的整车装调线上，来自成都汽车职业技术学校的晋星科同学，在生产现场一边听业务讲解，一边上手实操，很快掌握了整车装调、链接冷却液管道及涡轮管道、拧紧涡轮卡扣等业务技能，为后续就业奠定了坚实基础。

“通过岗位实习，直接深入工厂，我提升了就业技能，明确了求职方向。现在，我对找一份专业对口的工作充满了信心。”晋星科说。

为破解职校学生“慢就业”问题，龙泉驿区“双管齐下”，创新实施岗位实习奖励政策，按500元/人的标准给予学校一次性奖励，鼓励开展校企产学合作；同时，聚焦产业转型升级对技能人才的需求，出台鼓励校企“订单班”实施细则，对符合条件且成功建班的校企双方分别给予5万元奖励，充分释放政策红利，促进产需结合、产校联合、产教融合，着力加快“订单式”人才培养。

截至目前，龙泉驿区已推动四川城市职业学院、长江职业学院与领克、沃尔沃等“链主”企业成功开设校企合作“订单班”13个，每年培养新能源汽车维修、新能源汽车焊接技术及新能源汽车动力电池检测等专业型技能人才500余人。

成都航空职业技术学院相关负责人表示，学校与领克汽车合作开设了“订单班”，既促进了学校专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程的对接，又解决了企业人才需求，实现了招生即招工，毕业即就业。

就业援助+兜底帮扶

“我的年龄比较大，也没有什么技能，能不能申请你们的岗位呢？”前不久，龙泉驿区组织开展“‘就’在龙泉驿·幸福好安逸”之春风行动暨就业援助月招聘会，50岁的叶永建前来询问并成功找到一份停车收费的工作，经过培训，目前已经顺利上岗。

调研发现，就业困难人员普遍存在年龄偏大、缺乏专业技能等情况。龙泉驿区依托三级就业援助机制，靶向施策，为就业困难人员提供个性化就业援助，实施就业困难人员岗位扩量增效行动，通过“村（社区）+公岗”模式，筹集岗位安置就业。2022年以来，龙泉驿区利用公益性岗位和援助基地托底安置就业困难人员800余人，兜底帮扶就业困难人员稳定就业。

为帮助区内重点群体多渠道就业，龙泉驿区创新工作方式，依托人社服务专员团队，探索推出“余姐探岗”就业服务品牌，开展在线直播、入企探岗、就业服务短视频等招聘活动。农民工专场、残疾人专场、高校毕业生专场、退役军人专场等直播招聘活动，受到企业和求职者双方的热烈欢迎。截至目前，“余姐探岗”已深入领克汽车、神龙汽车等企业开展活动31场，在线观看人次超过32万，大量群众在这里找到了满意的工作。

（记者 李晓东 周洪双）

(责编：郝孟佳、孙竞)