教育强国，职教何为？教育强国，教师何为？7月6日，科技、教育、产业、经济等社会各界院士专家、青年学者齐聚天津，参加中国职业技术教育学会主办的职业教育教师发展论坛暨首届职业院校青年教师发展研讨会，并就此话题展开广泛讨论。

前不久，教育部部长怀进鹏在新闻发布会上介绍，我国已建成全世界规模最大的职业教育体系，中高职学校每年培养1000万左右的高素质技能人才。

如何能够培养更高素质技能人才？

对此，中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕表示，强教必先强师。她说：“要着力构建中国特色职业教育教师教育体系，以‘师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力’为目标，大力培养造就一支专业化高素质的职业教育教师队伍，夯实教育强国建设的职教基础。”她表示，广大职业教育教师恰逢职业教育发展的大好机遇，要树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，在涵养师德师风、提升数字素养等方面下足功夫。

全国首个“国家职教改革试验区”、全国唯一“国家现代职业教育改革创新示范区”、全国第一个职业教育国家级教学成果特等奖……天津，具有独特的区位、产业和教育优势，在职业教育领域优势明显。

天津市委常委、市委教育工委书记王旭在论坛开幕式上说：“要聚焦职普融通、产教融合、科教融汇，进一步创新职教师资特别是青年教师培养发展的实践途径，促进教师坚持育人为本、提升综合能力、服务经济发展，源源不断培养高素质技术技能人才。”

5月初，教育部与天津联合印发《关于探索现代职教体系建设改革新模式的实施方案》。王旭表示，要巩固发展天津职教优势和特色，深入实施科教兴市人才强市行动，全面落实这一实施方案，完善工匠之师培养培训等工作体系，在职教师资培训发展等方面形成天津实践，打造新时代职业教育的领军者和新高地。

除主论坛之外，与会专家还以“师德师风与立德树人”“数字经济与数字素养”“职业教育与成果转化”“科教融汇与协同创新”“科学素养与工程教育”五个主题分别展开了交流讨论。

江苏理工学院党委书记崔景贵指出，教师是职业教育高质量发展的第一资源，加快推进职业教育现代化亟须培养一大批新时代专业卓越的“良匠之师”，应从培养目标、培养模式、培养队伍、培养学科、培养制度等五个方面进行着重进行深度分析。

苏州健雄职业技术学院党委书记苏霄飞则介绍了该校的双元制学徒项目实践，提出校企要像“慈母”和“严父”一样共同育人，实现职业教育与企业的“双向促进”，进而打造高质量教学团队。

在分享学校聚焦专业人才培养、科教融汇发展、产教融合发展的探索路径后，长沙民政职业技术学院副教授程玉柱提出，把人才培养、技术创新和产业发展有机融合，让师生真正参与到企业应用研发和真实项目中，在“战场”上培养人才。

天津现代职业技术学院智能工程学院院长岳鹍以该校智能工程学院无人机应用技术专业为例，分享了他们在产教融合方面实现专业链与产业链深度对接、科创融合方面实现产业链与创新链协同发展的具体做法。

本次论坛由中国职业技术教育学会职教师资专业委员会、天津职业技术师范大学和江西科技师范大学联合承办。（记者 刘茜 陈建强）

(责编：孙竞、李依环)