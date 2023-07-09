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暑假来临，出境旅游注意哪些？

2023年07月09日10:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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佛山海关：

暑假来临，出境旅游迎来高峰。我打算带家人前往东南亚旅游，其中最重要的日程就是“买买买”，但我不太了解海关相关规定。想请问出境旅游时，回国携带的物品需要注意什么？哪些能带？哪些不能带？

佛山市民  刘小姐

 

刘小姐：

您好。旅客出境旅游，免不了要带一些现金、纪念品回国。携带行李物品进出境一定要遵守海关规定，避免影响出行。下面我们就进出境携带物品的一般要求和注意事项给您介绍一下：

一、海关对进出境旅客行李物品的主要监管原则

（一）自用合理数量原则。

旅客携带行李物品，应以“自用合理数量”为限。“自用”是指旅客本人自用、馈赠亲友而非出售或出租。“合理数量”指根据旅客旅行目的和居留时间等所规定的正常数量。

（二）限额内免税原则。

进境居民旅客携带在境外获取的个人自用进境物品，总值在5000元人民币以内（含5000元）的，海关予以免税放行。超过5000元人民币经海关审核确属自用的，海关仅对超出部分征税，对不可分割的单件物品，全额征税。但烟草制品、酒精制品等另按有关规定办理。

（三）主动申报原则。

进出境物品的所有人应当向海关如实申报。海关在进出境旅检现场设立“申报”（红色）和“无申报”（绿色）通道，进出境旅客应根据实际情况选择相应通道。不明白海关规定或不知如何选择通道的旅客，应走“申报”通道通关。不论选择何种通道，旅客均有义务接受海关检查随身携带物品。

二、携带烟酒进境有免税限额

烟酒制品属于国家限制进境物品。旅客进境时可以免税携带进境香烟400支，或雪茄100支，或烟丝500克；免税携带12度以上酒精饮料限2瓶（1.5升以下）。以下三种情况例外：

一是对来自和前往港澳地区的旅客，可以免税带进香烟200支，或雪茄50支，或烟丝250克；免税带进12度以上酒精饮料限1瓶（0.75升以下）。

二是对当天往返或短期内多次来往于港澳地区的旅客，带进香烟的免税限量为40支（2包，限1天1次），或雪茄5支，或烟丝40克，不准免税带进酒。

三是不满16周岁者，不准带进烟酒制品。

三、携带货币进出境有限额

中国公民和外国人进出境时，每人每次携带人民币限额均为20000元。进境人员携带外币现钞进境，超过等值5000美元的应当向海关书面申报。当天多次往返及短期内多次往返者另按有关规定办理。

出境人员携带外币现钞出境，携出金额在等值5000美元以内（含5000美元）的，不需申领《携带外汇出境许可证》，海关予以放行。当天多次往返及短期内多次往返者除外。

出境人员携出金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，应当向银行申领《携带外汇出境许可证》。出境人员携出金额在等值10000美元以上的，应当向存款或购汇银行所在地国家外汇管理局各分支局申领《携带外汇出境许可证》。旅客携带超出限额的货币且不如实向海关申报的，海关将依照有关规定进行处理。

四、携带动植物及其产品进境有关规定

一些旅客出境旅游回国时，喜欢携带在境外购买的特色水果和肉类进境，然而动植物及其产品有传播动植物疫情疫病的风险，属于禁止携带进境物。根据《中华人民共和国禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》规定，进（过）境旅客禁止携带肉类、动物源性乳及乳制品、新鲜水果、鲜切花等动植物及其产品。所以，请您出境游玩时，切勿携带动植物及其产品进境。

最后，去国外旅游时经常会购买一些有当地特色的旅游纪念品带回国内。在此也特别提醒您和广大出境旅客，不要在境外购买、携带由濒危动植物制成的产品或旅游纪念品，如象牙制品、穿山甲鳞片、玳瑁及砗磲制品等，否则有可能触犯所前往国家或中国的法律，严重的还须承担刑事责任。

希望您事先了解清楚海关相关规定，在进境时配合海关现场查验。预祝您旅途愉快。

（佛山海关业务一处林子慧、佛山海关驻顺德办事处徐可可）

(责编：李依环、孙竞)

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