记者从重庆市政府新闻办举行的新闻发布会上获悉，今年上半年，重庆全市城镇新增就业40.98万人，同比增长2.3%，已完成全年目标任务的68.3%。针对部分仍未落实就业去向的高校毕业生，重庆市人力社保局将联手市教委、团市委、市经信委等部门大力推进实施“十大行动”促进毕业生就业创业。

“今年，我市有应届高校毕业生33.6万人，同比增长10.2%，人数再创历史新高。”重庆市人力社保局副局长夏杨松介绍说，为缓解高校毕业生等青年群体就业压力，重庆市就业工作领导小组制定并下发了《促进高校毕业生等青年就业创业工作方案》，将持续实施包含就业政策落实行动、公共部门稳岗扩岗行动、“职引未来”系列招聘行动、创业服务支持行动、就业困难结对帮扶行动在内的“十大行动”和35条具体措施，释放就业岗位，力促人才与需求对接。

“重庆人社部门正积极对接教育部门和高校，在7月底前完成所有未就业毕业生实名信息交接，确保离校不断线、服务不断档。”夏杨松说，下一步将全面落实实名制就业服务，“一对一、点对点”向每名未就业毕业生至少提供1次政策宣传、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会，让未就业毕业生早就业、就好业，确保高校毕业生年底就业率达到90%以上。

此外，共青团重庆市委通过实施“就在山城”团团就业帮扶计划，已发动各级团干部结对帮扶3507名大学毕业生成功就业，动员4628家企事业单位提供岗位11.8万个，并计划扩大招募“大学生志愿服务西部计划”志愿者不少于2700名，联合四川团省委开展“双城青才计划”就业服务等活动。

“市教委将会同市级有关部门和全市高校，深入推进访企拓岗促就业专项行动。目前，我们已组织市级层面集中走访企业1020家，拓展岗位2.8万个；各高校赴31个省（区、市）490余个城市走访企业8371家，拓展岗位16.84万个，其中5782家企业已到校招聘。”重庆市教委副主任金玲说。（记者黄汉鑫、张国圣）

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