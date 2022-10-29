原标题：年轻人想早点退休，老年人想继续就业？

60岁及以上老年人口将突破4亿。这是国家卫健委最新测算的2035年左右中国的老年人口数量，彼时中国将进入重度老龄化阶段。

接下来的十年，“60后”群体将持续进入退休生活。

对于很多崇尚FIRE(经济独立，提前退休)的年轻人来说，退休意味着追求向往生活的开端。但对很多真正步入退休生活的老年人而言，出于各种不同的原因，彻底停止工作似乎并不是最好的选择。

最近有调查显示，68%的老年人退休后再就业意愿强，三成受访者有经济压力。“在家里闲着太年轻，找工作很多地方又不愿意要”的尴尬，成为一些老年人的切身困扰。

继续工作的理由

文化有一段令很多年轻人感到惊讶的工作历程，22岁参加工作，79岁还在上班，用他的话说，“一天都没歇过”。

他曾在北京市农林科学院综合所任所长达十余年。退休后，单位将他返聘至2016年。之后，73岁的文化又应北京都会规划设计院邀请任顾问，直到现在。

57年不间断工作，文化说，忙已经成为他的一种惯性。

当然，这惯性也由多种原因推动。一直以来，文化都对做研究更感兴趣，当所长期间，他还经常晚上抽出3小时做课题。退休后再工作，他按自己的想法定了三原则：帮忙不添乱、做学问不管理、咨询不决策。

在他看来，退休的老专家可以干一些力所能及的事，既能贡献经验和智慧，也对本人晚年健康有帮助。他认为，脑子就跟四肢一样，越动退化得越慢。

文化是位空巢老人，身边没有老伴和子女。他说，自己在家是待不住的，一闲就会感到非常寂寞。或许也因如此，他的时间观念非常强，每个时间段干什么都已提前规划好。

53岁的周晓兰能体会这种“闲不住”。退休前，她在社区工作，别人都评价她“擅长和人打交道”。

孩子在读研究生，丈夫还在上班。退休后，一个人赋闲在家，把她闷坏了。“你说50岁在家待着，每天上公园溜达，太年轻了吧。我又没有唱歌跳舞的爱好，所以干脆找个地方上班。”

继续工作的理由，在不同中也有相似。近日，某平台发布《2022老龄群体退休再就业调研报告》。报告显示，46.7%的老年人重返就业市场为寻求个人和社会价值。19%的求职者希望发挥一技之长，继续追求职业发展。34.3%的求职者通过再就业补贴家用、增加收入来满足更高层次的消费需求。

57岁的陈亮是那34.3%中的一个。年轻时为供孩子们上学，他常年在外打工，后来孩子们陆续成家立业，他还没停下，而是在上海找了一份保安的工作。

一方面是他闲不住，另一方面还是为了孩子，他说现在年轻人压力太大，他自己多赚点就能多攒点钱，既补贴家用也减轻孩子们的负担。工作之余，每天早晚他都会练习打网球，这让他觉得生活充实了起来。

“能干就干呗，小车不倒只管推。”他说。

老年人再就业的竞争力

与年轻人相比，老年人再就业，首先面临一个颇为关键的问题：竞争力在哪里？有多少？

前段时间，中国老年人才网上线引起热议，中新网记者采访了多家用人单位。

中老年人兴趣学习交流平台春榆学社的负责人王洪川说，他们一开始并没有特意招退休老人当老师，但在上课时发现，很多老人并不比年轻人差，甚至在很多方面还有优势。

例如，老年人来教课更多出于兴趣，教学质量更高，在多年积累下专业方面更好。由于年龄相仿，他们和学员的共同语言也更多，沟通更顺畅。

王洪川观察到，一般老年人找工作不太能接受通勤时间长或异地，在线工作帮他们解决了这个问题。

北京都会规划设计院院长李征表示，相比年轻人，退休老专家在学识、阅历和视野上都有一定优势。而且他们表达看法时更加坦诚，不会有所顾忌，且有一定辨别能力，能说出独到的见解。他很喜欢这样的氛围，工作上能省不少心。

相应的，他们也有如较执拗、锋芒外露等不足。李征认为，用人单位应起到既鼓励畅所欲言又能包容化解缺点的作用，有时需充当老人和外部环境的“垫板”。

“伺候老人的活儿，很多年轻人不愿意干，上次有个人来应聘，说‘我在你这儿干可以，但我不管擦桌子，不管老人吃饭’，为啥呢？因为在家里都不干。”何强是北京市密云区明鑫社区服务中心的负责人，他们有四个社区养老驿站，总共20名工作人员，老年人是主力。

近年来，像麦当劳、宜家等连锁企业也开始招聘退休人员。有评论分析，招聘退休员工能减少用工成本。对青年人来说，一些待遇不高、晋升空间较小的服务型岗位正逐渐失去吸引力。

时间赋予老年人以阅历、耐心和更高的包容度，但在职场，时间还意味着另一面。周晓兰退休后，曾应聘过商场售货员，对方直夸“大姐您真行”，但一听年龄已超50岁，还是将其拒绝。

不少招退休人员的用人单位也表示，更希望聘用退休不久，如退休5年或10年以内的老人，因为年纪太大要考虑健康和安全问题。

北京一家养老服务公司的人事经理周女士说，他们招聘老年人的效果不太好。一方面，很多工作需要老年人使用电脑、智能手机，有些还需要一对一去教，培训成本较高。

“一些退休或给子女带孩子的老人来应聘，他们早晚忙，中间有很多时间闲着，但他们所说的闲着也就4到6小时，对于用工单位来讲是不够的，再加上每周需要固定时间，很多人满足不了。”周女士说。

她提到，有些老年人会说自己擅长理发、唱歌跳舞等，但他们所擅长的并不是公司所需要的，“求职者和企业的需求匹配度不是很高”。

老年人再就业的“拦路虎”

每周一和周四上午，文化会骑自行车到单位一趟，或开会或做咨询，每次去带回一大堆资料，其余时间在家办公。疫情前，每年他还要外出考察三五次。

这一切的前提，是他有个健康的身体。年轻时他是篮球队队员，现在还每晚健走8000步。

“一些年轻人，都没我上楼梯快。”文化说。但他也指出，“哪能个个都像我的身体，其他的老专家，他们的身体状况允许他们干多大的工作量呢？”

“年轻的时候，说干啥抬起脚就走，不考虑那么多后果，现在活儿也能干，但你就不想再那么操心。”周晓兰说。

她还提到，他们那代人文化水平相对没那么高，很多人没啥一技之长，找工作的范围较窄，她身边很多退休人员都是做保洁、服务员等对体力和脑力要求不高的工作。

中新网记者注意到，在招聘平台上，面向老年人的岗位大致分为两类：一类是对专业和技能有一定要求的工作，一类是低门槛劳动密集型工作。有人力资源服务机构曾向媒体表示，目前面向超龄劳动者的招聘，还是以服务保障等临时性岗位为主。

在工作过程中，由于很多老年人已超过退休年龄，和用人单位是否构成劳动关系往往引起争议。当遭遇劳动侵权、发生工伤事故时，如何保障自身权益，也是老年人不得不关注的法律风险。

“现在科技发展很快，农村打药都用无人机，耕种收割都能实现无人驾驶了，有多少人还愿意用老年人？”陈亮说，现在年轻人找工作难，老年人也不容易。

年纪大、精力不够旺盛、没有专业技能、劳务风险高……一个个“拦路虎”，使得很多老年人不得不面临着尴尬现实——有再就业意愿，但难找到合适工作。

一个包容性就业的社会

对很多年轻人来说，老年人再就业的尝试，既关乎于未来，也关乎于眼下，比如，老年人会抢年轻人的“饭碗”吗？

中国人口学会副会长、北京大学教授陆杰华对中新网记者表示，就业市场总量是相对固定的，再加上受疫情和经济下行等因素的影响，从表面看，老年人就业多少会和不同代际形成一些冲突，但长期来看，老年人就业和青年人就业并不是相互挤占的局面。

陆杰华说，老年人就业群体并不是所有人都就业，大部分就业的老年人第一相对健康，第二有就业意愿，第三有技能或通过培训能提高技能，第四老年人就业不大可能像退休前一样是全天候的。很多老年人是弹性就业，有些老年人就业的行业是年轻人也不太愿意去做，两者并不会相互挤占。

他指出促进老年人再就业的现实背景，过去我国就业规模总量大、比例高，享受了较好的人口红利，但随着老龄化加快，退休的人越来越多，工作的人越来越少。我国的养老金采用“现收现付”制，就业人口规模和比例的减少可能会影响养老金的可持续性。

此外，随着社会经济发展和公共卫生条件改善，目前我国人均预期寿命已提高到77.93岁，这意味着老年人劳动参与的可能性在不断增长。

“世界卫生组织曾提出‘健康老龄化’的概念，鼓励老年人参与到社会中，研究发现，参与的老人相对健康，认知也相对好。”陆杰华说。

对于老年人在就业中面临的困难，陆杰华认为，一方面，无论政府还是企业、社会组织都应树立就业友好和包容性就业的理念，消除就业年龄歧视、户籍歧视等。

另一方面，就业是老年人的权利，还要确保老年人就业的权益。我国在老年人就业方面的法律法规还应进一步完善，比如劳动关系、劳动合同、劳动时间等都应有法律约定，不然可能会影响老年人再就业的推进。

此外，陆杰华认为，为老年人再就业赋能也很重要，如给老年人提供多元性、个性化的就业培训。针对老年人就业信息不对称的情况，他建议构建老年人再就业的信息平台，将供和需充分匹配起来。

“我们每个人都在变老的路上，不论老年、青年和中年，大家能够平等地就业。这种就业友好型的社会环境，是我们需要提倡的。”陆杰华说。(应受访者要求，部分人名为化名)(记者 袁秀月)

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