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走出一条特色人才培养道路

2022年10月21日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：走出一条特色人才培养道路

　　二十大代表、山东科技大学党委书记 罗公利

　　作为来自高校的代表，我认为，应该着力从两个方面推动高质量发展。一是优化人才供给，实现教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接；二是强化科技支撑，坚持“四个面向”，组建大团队，建设大平台，攻关大项目，产出大成果。

　　高校是人才聚集地，是创新的前沿阵地。山东科技大学始终坚守培养高素质应用创新人才这一初心，特别是近几年，我们不断深化产教、科教融合，全面推行校企协同育人，把“专业”建在“产业”上，开设了人工智能、机器人等新兴产业专业；把“教育”融入“产业”中，创办了一批校外工程实践基地；把“人才”聚在“产业”上，与多家知名企业合作共建科研平台，联合科研攻关，走出了一条教育链、人才链与产业链、创新链高效衔接的特色人才培养道路。

　　下一步，我们要发挥好人才和科技优势，全方位培养、引进、用好人才，转化好科技成果，服务区域高质量发展。

　　二十大报告指出，加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关。

　　针对“四个面向”，我们已经做了一些改革创新，如深化破“四唯”改革，成立技术转移研究院，实施“科技创新攀登工程”“学科筑峰工程”，建立起重大科技协同攻关、纵向科研经费包干制等制度体系。在加强基础研究、攻克“卡脖子”难题、支撑科技强国等方面，我们也做出了一些成绩，海洋耐腐蚀材料、智慧矿山等项目取得一系列重大原创成果。

　　二十大报告进一步为学校改革创新指明了方向。我们要牢记“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的要求，加强与地方、科研院所、企业等合作，共建科技信息沟通平台，开展科技创新协同攻关，加快推进科技创新成果转化为现实生产力。

　　二十大报告中，“教育、科技、人才”被提到更加重要的位置，为我们教育工作者提振了信心。我们将继续瞄准世界科技前沿，聚焦国家重大需求，紧密围绕创新驱动发展战略，加强科技攻关，全面提高人才自主培养质量，造就拔尖创新人才，办好人民满意的教育，为建设教育强国、科技强国、人才强国、服务中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

　　（记者王健高 实习记者宋迎迎 通讯员韩洪硕整理）

(责编：郝孟佳、李依环)

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