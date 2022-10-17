瞿振元

原标题：教育事业发展成效显著 离不开这四点经验

图为在河北省石家庄市井陉县职业技术教育中心，老师指导学生学习机器人相关知识。新华社记者 骆学峰摄

【亲历者说】

我曾经长期工作在教育一线，也长期参与教育宏观管理与研究。从亲历者和见证者的视角，我感觉到“办好人民满意的教育”是一个不断发展的目标。十年来我们一直追随这个目标，所取得的成就是显著的，主要表现在：人民群众接受教育的机会增多了，教育获得感增强了；教育服务经济社会发展的能力增强了，科研贡献更大了；中国教育的视野开阔了，国际影响力提升了。

从国家教育事业发展的角度看，我认为主要有以下四方面的成功经验。

一是优先发展。习近平总书记强调：“教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程，对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。”突出教育优先发展的战略地位和现实必要，是党的执政理念的又一大进步。十年来，习近平总书记多次到学校考察调研，给学生、教师回信，给有关活动致信指示；国家财政性教育经费投入占GDP的比例，连续十年保持在4%以上；中央全面深化改革委员会多次专题研究教育工作；国家在教育领域制定出台多份文件，从不同方面保障了教育战略地位的落实。

二是顶层设计。十年来，我国教育事业发展始终在国家、区域和专项规划的蓝图指引下推进，使教育同党和国家事业发展要求相适应、同人民群众期待相契合、同我国综合国力和国际地位相匹配。例如国家五年规划、《中国教育现代化2035》《教育脱贫攻坚“十三五”规划》等，从教育外部和内部两个方面科学谋划教育改革发展战略方向、空间布局和要素配置，注重整体性、系统性和协调性，统筹教育规模、结构、质量、效益和公平，充分发挥了国家规划对教育改革发展的战略导向作用，形成了在社会主义市场经济体制下落实国家规划的治理体系和运行机制，使国家规划成为中国特色教育治理体系的重要政策工具，成为中国特色社会主义教育发展模式的重要体现。

三是重点突破。从实际出发，瞄准教育改革主攻方向、重点领域和关键环节，坚持把问题导向、目标导向和效果导向相结合，以重点突破带动全面进步。一系列动真碰硬的改革有新突破。例如，加强党对教育工作的全面领导、全面加强各级各类学校思想政治工作、全力打赢教育脱贫攻坚战、坚定不移推进“双减”等，一批开拓创新的改革塑造了教育新格局。例如，将劳动教育纳入党的教育方针、推动高等教育进入普及化发展阶段、加强现代职业教育体系建设、启动世界一流大学和一流学科建设、推进国家急需学科专业结构调整等，一些长期制约教育事业发展的体制机制障碍被扫除。例如，深化考试招生制度改革、推动教育评价改革、深化民办教育分类管理改革等。重点领域和关键环节的改革突破和持续深化，促进了教育公平迈出新步伐、质量提升取得新进展、各级各类教育事业都达到了历史最好水平。

四是开放合作。十年来，教育对外开放和国际交流合作稳步推进，而且更加注重开放的系统性、整体性和协调性。特别是，召开全国教育外事工作会议，印发《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》，在优化布局、建设开放高地、共建“一带一路”、参与全球教育治理等方面不断推进，推动我国教育以更加开放自信主动的姿态走向世界舞台中央，为构建人类命运共同体贡献力量。

十年来教育改革创新，我们取得了一定成就。当然，我们的教育水平与世界发达国家相比还有差距，在服务国家重大需求、培养拔尖创新人才等方面还有较大的提升空间。面向未来，教育事业走上新征程，也将迎来新的辉煌。

（作者系中国高等教育学会原会长）

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