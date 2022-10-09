主题报告现场。北京建筑大学供图

人民网北京10月9日电 （记者李依环）日前，中国工程院院士、“八一勋章”获得者、中国人民解放军陆军工程大学教授钱七虎走进北京建筑大学“大师讲堂”，为青年学子做“立志成才，报效祖国”主题报告，鼓励大学生树立高远志向，将个人理想与祖国民族前途命运紧密相连。

钱七虎院士是中国现代防护工程理论的奠基人、防护工程学科的创立者。上世纪60年代，他以优异成绩从国外军事工程学院毕业，怀揣为国防事业奋斗的志向，回国投身现代防护工程建设事业。半个多世纪来，他在国家防护工程科技领域不断攻关，为祖国铸造坚不可摧的“地下钢铁长城”， 为我国防护工程发展作出了巨大贡献。

记者了解到，立志，是本次思政大课的关键词。钱七虎院士围绕“为什么要立志”“立什么志”“为什么获得伟大成就，必须具有远大理想和志向”“如何才能树立远大的理想和志向”“如何成才”等篇章开讲。在钱七虎看来，立志是人生的头等大事，是成功的大门。

为什么要立志？钱七虎谈到，古今中外，无数的事例证明，远大的志向成就伟大的事业，巨大的动力来自于伟大的目的。远大的志向、远大的理想就是把个人的志向和祖国、民族、人民的命运、需要相结合。只有树立了远大的理想和志向，在前进的道路上才有责任感和担当心，才能百折不挠力求作为，才能无私无畏，拥有巨大的动力、魄力和毅力。

“我的人生体会是，要让伟人、先烈、英雄活在自己的心中，让他们的光辉思想言行照耀自己的人生道路，指导自己的思想行动。”对于如何才能树立远大的理想和志向，结合自己的人生经历，钱七虎寄语青年学子，要勤奋，要善于学习、善于工作，还要培养高尚情操和道德素养。

听完报告，北京建筑大学土木学院研究生马硕心潮澎湃。她表示，钱七虎院士的生动讲课，对青年一辈既是鼓励，更是嘱托。实现强国梦想，科技是重要力量。“作为新时代大学生，我们定当志存高远，胸怀祖国，攻坚克难，追求卓越，以专业的知识和拼搏奉献的精神回报祖国。”

据悉，本次活动是是北建大“献礼国庆，喜迎二十大”系列主题活动之一。主题活动期间，该校组织了大师讲堂、参观展览、校史讲解、观看红色电影等系列活动，为青年学子打造“行走的思政大课”，厚植家国情怀，砥砺强国之志。

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