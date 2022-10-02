人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

暨南体育大讲堂开讲 苏炳添分享“逐梦 圆梦 续梦”故事

2022年10月02日08:35 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：暨南体育大讲堂开讲 苏炳添分享“逐梦 圆梦 续梦”故事

　　暨南体育大讲堂开讲 苏炳添分享“逐梦 圆梦 续梦”故事　陈骥旻　摄

　　9月30日下午，暨南体育大讲堂主题讲座“逐梦 圆梦 续梦”在暨南大学大礼堂举行，亚洲飞人、暨大体育学院教授苏炳添开讲，与暨大师生、暨大附属中学和小学学生代表分享其运动生涯的心路历程。

　　开讲前，暨南大学副校长张荣华在致辞中介绍，该校体育工作有着深厚的历史积淀，刻画着百年侨校光辉的印记。张荣华表示，暨南大学体育大讲堂旨在用体育明星的正能量推动中华体育精神，增强体育文化自信。未来，该校将邀请更多师生喜爱的体育明星走进校园，弘扬体育正能量，在暨南园营造自强不息、拼搏进取的体育文化氛围。

　　暨南体育大讲堂开讲 苏炳添分享“逐梦 圆梦 续梦”故事 陈骥旻 摄

　　暨南体育大讲堂以问答的形式开讲，苏炳添与主持人、学生们围绕主题多话题进行交流。苏炳添分享了自己从2015年突破10秒大关，到2020东京奥运会上跑出9秒83这一惊人成绩背后的故事。

　　“所有的成功离不开充分的准备”，苏炳添表示，越来越科学的训练理念与手段使得训练更有效率，所以自己才能达到新的高度。此外，苏炳添强调技术需要厚度，当他跑进10秒的次数有了一定的厚度，才令他信心倍增，誓要抓住奥运会的机会。训练期间，他更换了教练，克服多次腰伤，重新学习改进后的跑步技术，走出自己的舒适区。

　　“如果你想进步，你想突破，必须随时都要去接受更新的东西，把自己的弱点变成优点。”田径项目就是用实力说话，苏炳添表明只有不断地积累自己的能力，让自己足够优秀，才能站上和别人对话的舞台。

　　暨南体育大讲堂开讲 苏炳添分享“逐梦 圆梦 续梦”故事 陈骥旻 摄

　　谈及未来规划，苏炳添表示不会满足现状，而是在保持自己高水平的竞技水平与状态下，追逐更高的目标，“让我坚持下来的‘甜头’更多是自己不放弃不服输，当然不是每一个人都会成功，但是你坚持下来就很帅。”

　　在互动交流环节，有同学问及苏炳添是否会对没有将9秒83这个最好成绩在奥运会决赛中表现出来而感到遗憾。苏炳添表示，人不是机器，很难在最重要的比赛中表现得最好，肯定会有起伏，但只要是努力得来的结果，都应该得到鼓励与认可。苏炳添也承认在半决赛和决赛之间的两个小时，没能迅速恢复到最佳状态，即便决赛时已经使尽全力，也没法再次创造出惊人的成绩。而这也正是他和中国田径需要思考与攻克的难题。(郭军 苏倩怡 杨仪宸)

(责编：郝孟佳、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部