原标题：暨南体育大讲堂开讲 苏炳添分享“逐梦 圆梦 续梦”故事

暨南体育大讲堂开讲 苏炳添分享“逐梦 圆梦 续梦”故事 陈骥旻 摄

9月30日下午，暨南体育大讲堂主题讲座“逐梦 圆梦 续梦”在暨南大学大礼堂举行，亚洲飞人、暨大体育学院教授苏炳添开讲，与暨大师生、暨大附属中学和小学学生代表分享其运动生涯的心路历程。

开讲前，暨南大学副校长张荣华在致辞中介绍，该校体育工作有着深厚的历史积淀，刻画着百年侨校光辉的印记。张荣华表示，暨南大学体育大讲堂旨在用体育明星的正能量推动中华体育精神，增强体育文化自信。未来，该校将邀请更多师生喜爱的体育明星走进校园，弘扬体育正能量，在暨南园营造自强不息、拼搏进取的体育文化氛围。

暨南体育大讲堂开讲 苏炳添分享“逐梦 圆梦 续梦”故事 陈骥旻 摄

暨南体育大讲堂以问答的形式开讲，苏炳添与主持人、学生们围绕主题多话题进行交流。苏炳添分享了自己从2015年突破10秒大关，到2020东京奥运会上跑出9秒83这一惊人成绩背后的故事。

“所有的成功离不开充分的准备”，苏炳添表示，越来越科学的训练理念与手段使得训练更有效率，所以自己才能达到新的高度。此外，苏炳添强调技术需要厚度，当他跑进10秒的次数有了一定的厚度，才令他信心倍增，誓要抓住奥运会的机会。训练期间，他更换了教练，克服多次腰伤，重新学习改进后的跑步技术，走出自己的舒适区。

“如果你想进步，你想突破，必须随时都要去接受更新的东西，把自己的弱点变成优点。”田径项目就是用实力说话，苏炳添表明只有不断地积累自己的能力，让自己足够优秀，才能站上和别人对话的舞台。

暨南体育大讲堂开讲 苏炳添分享“逐梦 圆梦 续梦”故事 陈骥旻 摄

谈及未来规划，苏炳添表示不会满足现状，而是在保持自己高水平的竞技水平与状态下，追逐更高的目标，“让我坚持下来的‘甜头’更多是自己不放弃不服输，当然不是每一个人都会成功，但是你坚持下来就很帅。”

在互动交流环节，有同学问及苏炳添是否会对没有将9秒83这个最好成绩在奥运会决赛中表现出来而感到遗憾。苏炳添表示，人不是机器，很难在最重要的比赛中表现得最好，肯定会有起伏，但只要是努力得来的结果，都应该得到鼓励与认可。苏炳添也承认在半决赛和决赛之间的两个小时，没能迅速恢复到最佳状态，即便决赛时已经使尽全力，也没法再次创造出惊人的成绩。而这也正是他和中国田径需要思考与攻克的难题。(郭军 苏倩怡 杨仪宸)

(责编：郝孟佳、何淼)