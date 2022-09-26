北京师范大学党委理论学习中心组

原标题：学习贯彻重要回信精神 积极服务教育强国建设

在北京师范大学建校120周年和第三十八个教师节来临之际，习近平总书记给北师大“优师计划”师范生回信，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对教育事业发展的高度重视，对北师大广大师生和学校建设发展的深切关怀，为学校在新时代大力弘扬“红色师范”优良传统、实现各项事业高质量发展注入了巨大力量、指明了前进方向、提供了根本遵循，令北师大全体师生深受鼓舞、倍感振奋。

在新的历史起点上，学校会将学习好、贯彻好、落实好习近平总书记重要回信精神作为重要政治任务，坚守为党育人、为国育才的初心使命，努力为推进教育现代化、建设教育强国贡献更大力量。

一是强化学深悟透，深刻领会习近平总书记重要回信的重大意义、深刻内涵和实践要求。收到回信后，全校上下迅速掀起学习宣传贯彻习近平总书记重要回信精神热潮，校院两级党委理论学习中心组将重要回信精神作为重点学习内容，深入研讨交流；开展多形式、分层次的学习培训，将学习贯彻重要回信精神与贯彻落实习近平总书记关于教育的系列重要论述贯通学习、一体推进，认真体悟习近平总书记对“优师计划”师范生以及全校师生的深切关怀，准确把握习近平总书记对新时代教育高质量发展特别是教师教育改革发展的高度重视和殷切期望，深刻领会习近平总书记对北京师范大学传承百年传统、服务国家教育事业的充分肯定和谆谆嘱托，从重要回信中汲取思想养分、凝聚精神力量、激发奋斗干劲。

二是强化立德树人，围绕培养党和人民满意的“四有”好老师不懈努力。在重要回信中，习近平总书记肯定了北师大“为国家培养了一大批优秀教师”的育人成就。2014年，习近平总书记考察北师大，号召“全国广大教师要做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的好老师，为发展具有中国特色、世界水平的现代教育，培养社会主义事业建设者和接班人作出更大贡献”。北师大肩负着培养“追梦人”和“筑梦人”的双重任务。学校将增强办好教师教育的政治责任感和使命感，紧密围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，落实立德树人根本任务，强化思想政治引领，教育引导广大青年学子珍惜时光，刻苦学习，砥砺品格，传承校训精神，到祖国和人民最需要的地方建功立业；进一步健全“三全育人”“五育并举”的高质量人才培养体系，进一步完善“四有”好老师培养体系；按照“培养一批、输送一批、提升一批”的思路，深入实施“优师计划”，大力推进“强师工程”，积极促进基础教育优质均衡发展。

三是强化担当作为，主动服务国家教育事业高质量发展，不断开创学校“双一流”建设新局面。党的十八大以来，我国教育事业取得了长足发展。作为全国高等师范院校的排头兵，北师大有责任、有信心、有能力扛起推动教育高质量发展的旗帜。学校要立足“两个大局”，胸怀“国之大者”，扎根中国大地办大学，坚定不移地落实“高原支撑、高峰引领”的学科发展战略，加强基础学科支撑作用，充分发挥优势学科引领作用和相关学科助推作用，着力健全多学科支持教师教育的体系；持续发挥教师教育优势，大力引领新时代教育改革创新，推动有组织科研、智库建设与学科总体规划紧密结合，深化教育领域理论研究和应用转化，为解决中国教育问题提出有用方案；推动构建师范院校命运共同体，共同助力新时代教师教育事业高质量发展。

面向未来，北京师范大学将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记习近平总书记重要回信的殷切嘱托，把扎实的学习成效切实转化为奋进新征程、建功新时代的强大动力，在落实立德树人、推动科研创新、服务国家重大战略需要上再创佳绩、争做表率，努力走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，为创造百廿京师新的辉煌篇章，为筑造高质量教育体系、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

（作者：北京师范大学党委理论学习中心组）

（项目团队：本报记者 靳晓燕、王斯敏、张胜）

(责编：李依环、孙竞)