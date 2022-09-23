原标题：携着“美”的春风雨露，向乡村进发！

在湖南省宁远县水市镇游鱼井村大元自然村的大元社艺术文化交流中心，老师（右一）和孩子们在排练戏剧。新华社发

学生们在河南省安阳林州市石板岩镇高家台村写生。新华社发

在江西省宜春市袁州区洪塘镇丰顶山中心小学，年轻老师（左三）和孩子们一起弹琴唱歌。新华社发

【一线讲述】

美是心灵的照亮，是精神的启迪。近年来，在党和国家高度重视、科学部署下，面向儿童青少年的美育工作全面加强。随着“双减”政策响亮落地，以美育人、以文化人成为课堂内外的一致追求，学生审美能力与人文素养不断提高。

与城市学校相比，乡村学校的美育师资、平台、渠道等仍存在短板。为了让美的阳光洒遍乡野，一批批高校师生利用暑假走进村落，把美育课堂“建”在山间水畔、田垄地头，带着“山里娃”们品味乡土文化、体验非遗传承、探寻红色根脉。今天，让我们一起聆听一些乡村美育团队的故事，看他们如何利用“美”的力量、助力青少年全面成长。

开发“水源计划”，滋养美育土壤

讲述人：同济大学美丽乡愁公益团队负责人 龙淼 彭婧

云南云龙县诺邓古村有着美丽的山水、悠久的历史、丰富的古迹。几年来，我们利用暑假深入诺邓古村，开启了一场乡土美育实践。

2018年，基于往年的文化调研与课程实践，我们创新采用了项目式学习的方法，让孩子们化身“小小策展人”，用8天时间点亮古村。开营日，我们引导学生定下目标：“作为诺邓形象大使，我们要让1000人参与文化展览，10000人爱上诺邓。”

怀着这样的激情，孩子们体验了山水自然认知、家乡古建鉴赏、手艺人寻访等丰富的文化认知课程，在我们的帮助下，动手创作出《山水名片》《古建档案》《人物故事卡》等众多展品。测量空间、布置展览、邀请村民与游客参观……当一手办起的展览华彩亮相、观众接踵而来认真观展时，孩子们的眼睛里闪烁着起快乐的光芒。他们落落大方地当起了小讲解员，以儿童视角传播家乡之美。

2019年，我们又与孩子们共同打造了古村首届创意市集，并起了个好听的名字：“一诺千集”。讨论课上，学生们的点子接连不断，热烈地讨论可邀请的特色摊位、市集互动的形式、美化装饰的元素……一个个创意，接连变成现实：共绘盐马古道长卷，复现“百货流通十土奇”的繁盛景象；为火腿、盐巴等农特产设计卡通形象，制作诺邓风物广告卡……最终，一场有好物、有展演的创意市集在盛夏开幕，既增加了村里的经济收益，也增强了文化知名度，品牌设计的意识在村民们心中生根发芽。

乡土美育的种子一经播撒就会蓬勃生长。我们期待这样的种子漫山遍野生发。于是，我们凝练乡土教育经验，研发出“山水家园”“五感识家乡”等多个主题的普适课程盒子，实施“乡土教育水源计划”，让学校能低门槛地实施优质美育课程。

2021年，首期“乡土教育水源计划”启动，支持云龙县10所学校开展了14门乡土美育课，覆盖352名学生。宝丰完小使用了我们研发的“我绘我家乡”美育课程盒，老师们把宝丰古镇作为大课堂，带领学生观察古建筑的造型与纹饰，寻访老街的地道风味与烟火气息。废弃材料塑造的古桥模型、大红剪纸再现的古建筑窗格……孩子们发挥创意、施展巧手，尽情展现家乡之美。

几年来，我们的活动越来越多彩，孩子们也变得越来越活跃、快乐、富有想象力。今后，我们和学弟学妹们会持续深耕云龙县，让乡土美育的风吹拂每一个角落、唤醒每一颗童心。

篷车驶入田园，光影映亮少年

讲述人：北京师范大学艺术与传媒学院教师 武萌

“青春有为，强师有我。”高亢的口号直贯云霄，在贵州群山间回响。7月10日，在“电影下乡——新时代大学生美育支教行”启动仪式上，五名“电影美育支教团”成员握拳宣誓。他们将以电影为媒，触摸乡土中国，让乡村孩子汲取艺术养分、插上美的“翅膀”。

活动由北京师范大学与中国电影资料馆联合发起，聚焦中西部教育欠发达地区和脱贫摘帽各乡镇，通过“电影大篷车”的形式让一系列优秀影片走进乡村，打造“行走的电影美育思政课”。

“电影下乡”的首站是贵州遵义。我们为“山里娃”们露天放映了反映中国共产党人自强不息、艰苦奋斗的影片《1921》。放映前，孩子们观看了电影主创团队对他们的深情问候，影片中青年毛泽东的扮演者王仁君还分享了他在诠释伟人时的感悟，鼓励孩子们从电影中汲取中国力量。

第二站，“电影大篷车”驶向了河北保定阜平县马兰小学，在冬奥会开闭幕式上现场献声《奥林匹克颂》的马兰花合唱团，便诞生于此。启动仪式上，专家顾问团周星教授、支教团成员与当地师生倾情联动，合作演奏歌曲《我和我的祖国》，以琴会友，以乐叙谊，开启了一场别开生面的美育之旅。当天放映的影片是中国与哈萨克斯坦合作拍摄的《音乐家》。该片根据“人民音乐家”冼星海的真实经历改编，讲述了冼星海在抗日战争时期投身革命，用音乐创作服务于民族独立、人民解放的故事。支教团从北京带来的电影幕布，几乎有两层楼那么高。乡村静夜里，光影清晰地投射在这块巨大的幕布上，也照进了孩子们心里。

“没有比人更高的山，没有比脚更长的路。仰望星空、脚踏实地，做好乡村美育守护人，用美的实践谱写人生答卷，把论文写在祖国的大地上。”这是“电影美育支教团”的誓词，也是青年们投身祖国教育事业的承诺。接下来，我们将持续拓展美育支教路线，将电影艺术带向中国乡村的角角落落，激励孩子们感受美、追求美、创造美……

科技携手艺术，拓展美好体验

讲述人：深圳信息职业技术学院“乡村美育”社会实践项目指导老师 宋晓清

“我们小时候可没这么丰富的美育活动！现在的孩子真幸福。”看着小学生谢心悦制作的“戳戳秀”作品栩栩如生，一直陪在身旁的妈妈感慨道。

从2019年起，我们带着一批批青年大学生开启乡村美育社会实践，对汕尾围仔村804户村民进行调研，为那里的孩子们送去“量身定制”的美育活动。当地很多孩子都是留守儿童，我们坚定了决心：一定要建起“根据地”，让这些孩子接受“美”的教育。

怀着这个心愿，四年来，我们根据与上坪镇政府签订的大学生社会实践协议，共建“乡村美育”社会实践活动基地。我们制定了“乡村美育藤条计划”，以美育“云课堂”、礼乐直播传唱、艺术展演、少儿AI科普、VR/AR直播课堂、沉浸交互式学习体验等形式开展深度合作。

记得在一次简易编程美育课上，志愿者通过小程序自主开发代码，在手机端实现钢琴弹奏功能。孩子们一边跟着志愿者学编程，一边在手机按键上弹奏钢琴。琴声响起时，一名叫豆豆的孩子兴奋地说：“老师，这太神奇了，您明年一定要来继续教我们弹琴。”

还有一次，在美育VR体验课上，一个名叫芊芊的女孩第一次戴上暴风魔镜观看视频。她脸上惊讶而幸福的表情，至今让我印象深刻。那天观看的是《天鹅湖》芭蕾舞视频。芊芊看着看着，不由地踮起脚尖，手舞足蹈起来……看到孩子略显笨拙但又可爱的样子，我们感动得热泪盈眶。

当科技与美育相遇，就能通过现代信息技术手段，让美育跨越时空，使学习变得立体，让孩子的美好体验无尽延伸。未来，我们将继续开展社会实践，快乐而坚定地走在乡村美育道路上。

挥舞五彩画笔，绘就心中蓝图

讲述人：广州美术学院绘画艺术学院2020级版画系本科生 高培森

“就快到了，就快到了……”望着车窗外远山如黛，感受车轮下山路盘旋，我的心情激动起来。作为广州美术学院绘画艺术学院“与你童行，以美育人”暑期“三下乡”社会实践活动的学生队长，我们来到韶关乐昌市秀水镇，成为“留守儿童成长营”的支教老师。甫一相见，便感受到了孩子们的热情，也对接下来的日子充满了期待。

在赴秀水镇之前，我们团队精心设计了诸如皮影戏制作、剪纸、拼贴画、折纸、水彩泡泡画、黏土画和版画等丰富多彩的课程，来帮助小朋友们接触五光十色的美术世界。

8月14日，课程如期开展。第一天的课程是皮影戏制作，团队成员向小朋友们分享了皮影戏的相关知识以及皮偶的制作方法。小朋友们发挥想象力，动手制作了属于自己的皮偶，并在光影投射下翩翩起舞。这次课程的成功，极大地鼓舞了我们。

第二天的房屋拼贴画课堂上，小朋友们当起了“小小建筑设计师”。他们天马行空地把自己的房子设计成蘑菇形、大别墅、中国传统庭院等等，创造出独特而美好的“秀水镇秋景图”。

第三天的黏土画课堂以“夏天”为主题，引导小朋友们根据夏天常见的事物进行创作。小朋友在创作时自觉加入了许多日常生活中有趣的元素，画作充满了鲜活生动的气息……

我教的课程内容是吹塑纸版画。制作版画非常考验同学们的耐心和细心程度。而孩子们的作品精彩纷呈，给了我一个大大的惊喜。

课程的最后一天，我们举办了孩子们的习作展。村民们纷纷前来参观，很多人啧啧称奇，不敢相信这些作品竟然出自“小毛头”们之手。

支教时光一晃而过，刚熟悉了弯弯的山路，就到了告别的时刻。告别的前夜，还有孩子赶来社工站，久久不愿离开。作为当代大学生，我们会珍惜这样的经历，用所学知识回馈社会，让美好与希望在乡村中蔓延。

因为“爱在远山”，不惧长路漫漫

讲述人：西北师范大学马克思主义学院2020级硕士生 刘莹雪

在我最深的记忆里，一直闪动着一片光明。那是甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县1753座峰峦起伏的大山、3083条纵横交错的沟壑中，孩子们一双双求知若渴的眼睛。

第一次与这片土地结缘，是在2018年。我跟着“爱在远山”深度贫困地区艺术教育精准扶贫活动团队，来到当时还深陷贫困的东乡县，开展艺术教育精准扶贫支教活动，内容包括舞蹈、音乐、绘画、演讲。

初来乍到，淅淅沥沥的雨让通向学校的山路一片泥泞，更加难行。我们看到，9岁女孩学惠每天清晨5点出发，徒步走两公里山路来上学，从6岁开始，一年四季从未间断。支撑她在假期依然坚持来上课的原因，是她对我们开设的美术课和音乐课的喜爱。我们知道，这些课程为她开启了一扇通往新世界的大门。

2020年夏天，我跟随西北师范大学教育部体育美育浸润行动计划“爱在远山”夏令营团队来到东乡县龙泉镇。10天时间、5门课程，为了充分调动当地学生学习艺术的热情，我们铆足了劲，根据自己的专业特长开设了舞蹈、体育、美术、书法、普通话等课程。孩子们则“脑洞大开”，“草莓班”“花儿与少年”“小飞象班”等充满童趣和想象力的班级名字应运而生。

暑期实践结束后，作为研究生支教团成员，我留在了学校，一边担任语文和政治老师，一边结合当地文化特色，开发具有民族特色的本土美育课程。在我们的努力下，学校开展了美术、音乐、舞蹈、普通话等教学课程，成立了12个艺术类兴趣社团，孩子们积极参与，脸上的笑容越来越多了。

扶贫必先扶志，美育激发梦想。四年来，包括我在内的430多名志愿者，持续为甘肃东乡的孩子们带去艺术的滋养，在他们心中播下美的种子。我相信，未来，这些种子一定会在孩子们心中生根发芽，在日益振兴的乡村大地上枝繁叶茂。

项目团队：本报记者 王美莹、靳晓燕、严圣禾、党文婷、吴春燕、王忠耀、尕玛多吉、杜倩、王斯敏

(责编：郝孟佳、孙竞)