人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

教育部：已取消5类全国性高考加分项目 逐步取消95类地方性加分项目

2022年09月15日10:27 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京9月15日电 （记者李依环）教育部今天上午举行新闻发布会，介绍党的十八大以来考试招生制度改革成效。教育部高校学生司司长王辉介绍，党的十八大以来，教育部清理规范高考加分，实现“大幅减少、严格控制”的目标。目前，已取消5类全国性高考加分项目，逐步取消95类地方性加分项目。

王辉谈到，2015年、2019年，教育部会同有关部门按照“促进公平、规范管理、科学精准”的原则，先后开展了两轮清理和规范高考加分工作，明确取消体育特长生、中学生奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想品德有突出事迹等五类全国性高考加分项目，指导各地减少地方性加分项目，进一步降低加分分值。同时会同有关部门推动少数民族加分更加精准。

王辉表示，教育部严格招生规范管理，推动高校考试招生工作更加风清气正。按照党中央全面从严治党的部署要求，全面从严治考，全面从严治招。加强制度建设，制订出台《高校招生违规行为处理暂行办法》，提出并实施“30个不得”“八项基本要求”等一系列招生禁令。

此外，持续强化信息公开，严格落实招生信息“十公开”，建立部、省、高校和中学四级信息公开制度。配合公安部等部门严厉打击涉考违法犯罪活动。积极推进高校艺术类专业和高水平运动队考试招生改革，进一步加强规范管理，提高人才选拔质量。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部