人民网北京9月15日电 （记者李依环）教育部今天上午举行新闻发布会，介绍党的十八大以来考试招生制度改革成效。教育部高校学生司司长王辉介绍，党的十八大以来，教育部清理规范高考加分，实现“大幅减少、严格控制”的目标。目前，已取消5类全国性高考加分项目，逐步取消95类地方性加分项目。

王辉谈到，2015年、2019年，教育部会同有关部门按照“促进公平、规范管理、科学精准”的原则，先后开展了两轮清理和规范高考加分工作，明确取消体育特长生、中学生奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想品德有突出事迹等五类全国性高考加分项目，指导各地减少地方性加分项目，进一步降低加分分值。同时会同有关部门推动少数民族加分更加精准。

王辉表示，教育部严格招生规范管理，推动高校考试招生工作更加风清气正。按照党中央全面从严治党的部署要求，全面从严治考，全面从严治招。加强制度建设，制订出台《高校招生违规行为处理暂行办法》，提出并实施“30个不得”“八项基本要求”等一系列招生禁令。

此外，持续强化信息公开，严格落实招生信息“十公开”，建立部、省、高校和中学四级信息公开制度。配合公安部等部门严厉打击涉考违法犯罪活动。积极推进高校艺术类专业和高水平运动队考试招生改革，进一步加强规范管理，提高人才选拔质量。

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