原标题：“五育并举” 护小苗长成参天树

北京市海淀区中关村第二小学（华清校区）学生在参与体育游戏“过关斩将”。新华社发

长沙市东郡第二小学学生在烘焙课上练习。新华社发

【总书记关心的民生事 】

【一线讲述】

编者按

第三十八个教师节来临之际，9月7日，习近平总书记给北京师范大学“优师计划”师范生回信，对学子们的殷殷嘱托中，专门强调了师者责任——“为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量”。

少年儿童是祖国的希望与未来。习近平总书记一贯关心关爱少年儿童成长成才、全面发展，党的十八大以来，多次就此作出重要指示。为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，我们要全面推动“五育并举”。又一个新学年已经启航，让我们跟随奋战在教育一线的辛勤园丁们，在他们的讲述中走进各具特色的中小学“五育”现场，感受基础教育的新变化新气象，并听听孩子们的心声与期待。

德育 “小好汉”永远跟党走

讲述人：江苏省淮安市新安小学校长 张大冬

去年5月30日，习近平总书记给我校五（8）中队的少先队员们回信，勉励孩子们“结合自身成长实际学好党史，以英雄模范人物为榜样，从小坚定听党话、跟党走的决心”。孩子们收到回信，可高兴啦，我们全体教师也觉得心里暖暖的，讲起课来浑身有劲儿。

转眼一年多过去了。这一年来，我们把贯彻落实总书记重要回信精神作为重中之重，确立了“‘小好汉’永远跟党走”的办学主题，通过一系列活动，让强国复兴梦在“小好汉”们心里牢牢扎根、抽枝拔节。比如，我们用心建设好“青少年思政教育核心基地”，以新安旅行团历史纪念馆和青少年思政教育馆为核心区，打造“学新旅”实境课堂、体验课堂、实践课堂，还成立了新旅小记者、新旅小讲解员、新旅小志愿者等团队。同学们踊跃参加，采访典型人物、讲解红色历史、公益志愿服务……通过丰富多彩的活动，深深沉浸在新旅红色传统带来的感动与振奋中。

不久前，学校的25名学生、3名老师还参演了儿童剧《新安旅行团》。当剧目在淮安大剧院首演的时候，台上全心投入、台下掌声不断，掀起了一个小高潮，也成了那段日子师生们的“热议话题”。

去年暑假，我们开展了“‘小好汉’重走新旅路”红色寻访研学活动，一路上，学生们以英雄模范人物为榜样，立志刻苦学习、增长本领，誓做新时代好少年。今年暑假，我们又组织“小好汉”宣讲员走进社区、村镇，用稚嫩的声音、真挚的情感讲党史故事、谈生活发展，深受群众欢迎。

新学期开始了，我们会继续用心打造“学新旅”系列课堂，把“小先生”课堂改革和“伙伴学习共同体”学习方式变革做得扎扎实实，积极探索五育融合的育人途径。为了“小好汉”们的明天，我们会把这片土地上的红色基因，化成他们身边无所不在的色彩，让孩子们成长得更茁壮、更幸福、更有担当。

智育 爱科学的种子破土而出

讲述人：北京市八一学校科技信息中心教师 李锐

爱科学、重创新，是我们学校多年形成的好传统。一届届学生都记得，2016年9月9日，习近平总书记来到我们学校，肯定了我们通过科普活动激发学生想象力和创造力的做法，勉励同学们把科学爱好和科学实践从中学到大学连贯起来，不断取得更多成果。从那以后，校园里的“小科学迷”“小发明家”更多、更活跃了。

也是在2016年12月28日，长征二号丁运载火箭成功升空，此次任务搭载了我国首颗中学生全程参与的“八一·少年行”卫星。这颗低轨道科普卫星，就是我们学校40多名中学生在航天专家指导下全程参与研制并主导载荷设计的。发射成功的那一刻，学生们禁不住欢呼雀跃。

在小卫星研制团队里，很多孩子获得了知识和精神的“双丰收”。刘黎明曾是八一01星科普团队高二学生。高一时，他参加了学校的月球车制作课程，对航天很有兴趣，便报名加入了小卫星研制团队。为了这颗小卫星，他和同学们走进航天机构，实地了解工程任务的工作流程；参与震动实验、高低温实验、电性星组装；来到发射场，参与星箭联调和最终发射……

时隔六年，刘黎明已经是北京大学的一名硕博连读生了。他还挂念着母校的学弟学妹们，以课程助教身份回到了八一航天课堂。他说：“在八一学校，丰富的课程活动、老师们的支持鼓励都让我感到足够幸运，我心里那颗科学爱好的种子，也得以不断生长、攀爬。”

为了更规范系统地设计航天课程，我们成立了八一航天少年科学院，把真实的工程实践和学科教学内容结合起来，通过三级导师模式设计探究实践任务，激发学生们的学习兴趣，改变他们的学习方式。

面向新学期，我们将继续鼓励学生们共创共研航天项目，让科学爱好的种子在更多孩子心里破土而出、开花结果。

体育 小小少年，眼明心亮身体棒

讲述人：陕西省安康市平利县老县镇中心小学校长 吴锦鹏

回想起两年前习近平总书记走进我们小学看望师生的情景，我依然激动不已。当时，总书记亲切询问孩子们的学习和生活情况，并深情地说：“现在孩子普遍眼镜化，这是我的隐忧。还有身体的健康程度，由于体育锻炼少，有所下降。文明其精神，野蛮其体魄，我说的‘野蛮其体魄’就是强身健体。”

滚烫的嘱托，指引我们不断改进教学理念和实践。为了让孩子们多参加体育锻炼，我们规范体育课程设置，增加体育专业教师和体育社团，激发学生的体育锻炼兴趣。如今，运动场成了孩子们的乐园，全校学生体格更好了，学习也更有活力了。

六一班的汪梦菡同学，原本不爱锻炼。我们启动传统武术进校园活动后，她被武术的魅力深深吸引，参加了武术社团。去年市运会，她在太极拳、太极剑比赛中都取得了好成绩。身体素质越来越好，她对学习也更有信心。

怎么让“小眼镜”越来越少？除了加强体育锻炼，我们还尽力改善学生用眼环境，建成了1个近视防控教室，为14间教室、功能部室装配了健康照明护眼灯，安装了360套坐姿矫正课桌凳，学生课桌椅全部换成了可升降调节的款式。每个学期，我们都开展1次学生视力筛查，还聘任了1名健康副校长，定期到校开展眼健康教育，引导孩子们“擦亮心灵的窗户”。四年级的熊慧萱同学，两年前就戴上了小眼镜。在老师和家长的悉心教导下，她开始注意用眼环境，积极参加体育锻炼。现在，她的近视控制得很好，裸眼视力再也没下降过。

未来，我们会更加用心，照顾好孩子们的身体和心灵，让每个小小少年都“眼明心亮身体棒”。

美育 艺术之美，让梦想向阳生长

讲述人：四川省雅安市芦山县龙门乡隆兴中心校教师 周梦雯

重视美育一直是我们学校的优良传统。

2013年5月21日，习近平总书记来到我们学校，参加了五（2）班主题班会，又在二（1）班观摩了音乐课。课上，孩子们对习爷爷倾诉自己的理想。总书记勉励孩子们：青少年要敢于有梦。从西游记到凡尔纳科幻小说，飞船、潜艇今天不都有了吗？有梦想，还要脚踏实地，好好读书，才能梦想成真。

从那以后，“感恩”和“梦想”成了学校美育课程的主题。我们开展科幻画教学，让同学们用绘画的形式展现科学奥妙、描绘心中梦想，为孩子们带来了一片新天地，受到他们的喜爱与欢迎。

这学期，学校会根据孩子们的兴趣爱好和特长，精心打造科幻画、创意手工、想象画、书法、竖笛、合唱、舞蹈等社团，让每个孩子都能走近艺术、享受艺术，提高审美和人文素养；同时，还会举办“每天一歌”“每周一书”“每月一画”艺术欣赏活动，用多彩的艺术活动美化孩子们的世界。

我们注重的，不是培养多少小画家、小歌星，而是用美育教学激发每个学生的艺术畅想，帮助他们勇敢逐梦。现在，学生们的视野拓展了，对世界和人生的理解更深了。当他们自信地表达梦想时，眼里的光格外闪亮。我想，这就是美育的意义和价值。

劳动教育 闯关升级，争当“劳动萌主”

讲述人：重庆市人民小学党委书记、校长 杨浪浪

从今年秋季学期开始，劳动课就正式成为义务教育阶段的必修课程。说起我们学校的劳动教育，孩子们提到最多的就是“劳动萌主”。2019年，我们启动劳动教育研究，如何评价教学成果，始终是个绕不开的难题。

一天中午，我在校园里看到几个孩子围在楼梯间角落有说有笑，每人手里拿着一些小卡片，上面有各色“勇士”和一个个闯关故事。我突然想到，我们的劳动教育评价系统，是不是也能借鉴孩子们喜爱的模式，调动他们“升级闯关”？于是，我立刻召集相关部门展开讨论。

从孩子的视角看问题，老师们的思路就会一下子打开。结合学校研制的《家庭劳动教育指导手册》中“形象有学问、吃饭有讲究、物品常管理、出门要独立、家事我参与、社会我关心”6个方面的内容清单，我们设计了“巧手精灵”“独立精灵”“家政精灵”等六枚精灵徽章。孩子们完成一定数量的任务，就可以收获精灵徽章。分别累积二、四、六个精灵徽章后，学生便可完成相应的升级。我们还开发了“劳动萌主”小程序，打通了线上与线下、学校与家庭，极大激发了学生们参加劳动的内驱力。

这个学期，我们将为劳动课配置更好的师资，加大学科教研力度，把劳动与班队活动、校本课程、校外活动等整合起来，让“劳动萌主”们更勤奋、更活跃，更擅长创新创造。

记者 靳晓燕、张胜、苏雁、张哲浩、李晓东、王斯敏 通讯员 刘德、余汐颜

(责编：郝孟佳、李依环)