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高校师生普查浙江24个县市区发现165种外来入侵植物

2022年09月06日09:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：高校师生普查浙江24个县市区发现165种外来入侵植物

高校师生普查浙江24个县市区发现165种外来入侵植物

　　师生在普查外来入侵生物

　　“被称为‘超级害虫’的烟粉虱，主要危害蔬菜作物。”“加拿大一枝黄花对生态环境造成了很大的影响。”“水葫芦在部分湖泊和河流不断发展。”“福寿螺已危害水生生态系统。”

　　近日，由浙江农林大学王吉锐等5位老师带队、30位研究生和本科生组成的团队，初步完成了嘉兴市南湖区、宁波市鄞州区、绍兴市柯桥区等浙江省9个地级市24个县市区约1.5万平方公里的外来入侵生物普查工作。

　　本次普查摸清了各地外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，将以此构建外来入侵物种信息数据库，分析外来入侵物种对该省经济、生态和社会的影响，研判浙江外来物种入侵扩散趋势，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。

　　师生在普查外来入侵生物 林萱 摄

　　经过两个月的跋山涉水，普查团队共发现165种外来入侵植物。

　　其中空心莲子草、水葫芦、一年蓬、香丝草、大狼把草等在浙江省都普遍发生，加拿大一枝黄花主要分布在杭嘉湖等地，在宁波和舟山一些滩涂地查到大面积发生的互花米草。普查还发现了32种外来入侵病虫害。外来入侵水生动物方面，团队发现了福寿螺、巴西龟等。

　　由于天气炎热，再加上普查时间紧、任务重，因而普查工作十分辛苦。

　　以嘉兴市外来入侵生物普查为例，浙江农林大学师生的普查区域覆盖嘉兴平湖市9个镇街道、51个村，共计62个踏查点，南湖区4个镇、40个村，共60个踏查点，嘉善县8个镇、41个村，共60个踏查点，而且普查形式包括了外来植物调查、外来植物病虫害调查以及水生动物调查。对于发生面积较大的外来入侵生物，团队还需要进行样地调查和样本采集。

　　师生在普查外来入侵生物 林萱 摄

　　在嘉兴的普查工作中，师生发现南湖区普遍常见的入侵植物有加拿大一枝黄花、小篷草、毛马齿苋、斑地锦、香丝草等。

　　“外来物种入侵很多是人为造成的，比如盲目无序引种。外来物种入侵已经成为全球性的生态问题。外来入侵生物防控，需要全社会的共同参与。”对于此次普查的结果，带队老师王吉锐认为，浙江是沿海开放型经济大省和资源小省，外来有害生物入侵风险高，让老百姓了解外来物种入侵的危害，是一件很要紧的事。

　　“我们通过资料收集、位置踏查、样地设置、图像拍摄等步骤收集各地相关入侵信息，同时依托农技推广APP上传数据，实现数据共享。”王吉锐表示，调查外来入侵生物可以为当地的生防工作提供指导，更是对生物多样性的保护。(谢盼盼 陈胜伟)

(责编：郝孟佳、李依环)

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