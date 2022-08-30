【迈好入学第一步】

想必不少人都听过这样的比较：在小学，如果一节课教你和面，那么作业就是和面；如果一节课教你擀皮，那么作业就是擀皮。升入初中，如果一节课教会你包饺子，那么作业可能是回家蒸包子，而考试的时候，考的却是烙馅饼。

“小升初”，一点都不“小”，不仅标志着学生要从被动式学习向主动式学习跨越，而且是“独立意识”萌发下，学生尝试自主管理、培养终身学习能力的“初体验”。

无论是小升初，还是初升高，都意味着一次重要的飞跃。如何做好知识衔接，心理调适，亲子关系调整，完成跨越，从容地迎接新学期的到来？

跨越一：学业难度强度增大

升入初中，课容量逐渐增大，不少家长会让孩子提前预习初中的课程。家长们的想法是，有一个逐步熟悉的过程。别等到一开学，那么多门功课齐刷刷扑面而来，时间不够用。

初中课程和小学相比究竟有怎样的变化？

学科明显增多。在北京市八一学校初一年级组长贾茜老师看来，小学时，学生更多的精力在语数英三个学科。升入初中后，学生将迎来人生的第一个重要的考试——中考。初一学生将面对语文、数学、英语、历史、地理、生物、道德与法治七门学科的学习，加上体育，初二加上物理，初三还要加上化学，科目比小学翻了一倍多。原本在小学可以通过反复练习获得的好成绩，可能在初中由于科目增加，就没有充裕的时间去反复练习。

节奏显著加快。小学的课堂，老师会把一个知识点反复讲、反复练。升入初中后，由于课本的内容增多，课堂容量变大，老师的语速、讲课的节奏，都会比小学老师要快一些。

贾茜建议，初一新生应该每天有预习、有复习，即使不能做到每天，至少要做到每周预习和复习，才能保证在课堂上跟上老师的节奏，听懂老师讲课的内容和要求。

从初中跨入高中，又该怎样调整适应呢？

北京十一学校化学特级教师王笃年明确表示：主动学，练就强大的自主学习能力。“高中阶段的学习，除了明着写在教科书里的知识外，还有方法策略、能力训练、观点形成等诸多高阶的目标，高考更侧重能力方面的考查。能力何以得来？那都是通过主体性的学习过程获得，而非别人灌输可以形成的。”

近40年的教学经验使王笃年坚信：高中学生是可以进行自学自研的；学期转换是很好的机会。暑期里，新的教科书拿到，在休息、调整之余的时间，做好规划，认认真真地自学自研其中一两章的内容，体验一把自觉、主动学习的愉悦，和学习能力训练提升的美好感受。通过超前自学自研，训练提升自学能力，提升思考的能力。

陕西师范大学李瑛教授的建议是：学会时间管理。无论是科目的增加还是学习难度增加，都对时间规划和管理提出了更高要求。要合理安排学习和休闲时间，以书面形式制定每天的学习计划，并记录执行情况，定期回顾，发现计划中存在的问题并做出改进，这样就可以从容不迫地迎接新阶段的学习任务了。

跨越二： 生理和心理急剧变化

进入初中，学生的身心也进入了加速发展时期，如身体的迅速发育，身高体重迅猛增长，青春心理开始萌动，独立自我意识明显增强，但自身的控制能力、情感和意志行为又相对较弱，容易冲动，自身充满了矛盾。初中生们开始由依附服从变成独立反叛、由喜欢父母变成喜欢同伴、由忽视性别变成重视性别、由心无杂念变成心事重重。

“初中阶段是生理和心理急剧变化的关键时期。他们正处在由儿童向少年过渡的时期，一方面没有摆脱儿童期的幼稚，一方面又想表现自己的成熟。所以，在这一时期容易与同学、家长产生冲突，对自己身心变化的敏感产生不适应等。”北京市八一学校心理教师王凌霄介绍。

初中是人社会化的重要时期，也是自我意识发展的关键时期，处于心理上的“断乳期”，因而自我意识呈现两重性。王凌霄表示，这个阶段，同伴认同需求逐渐大于父母认同。家长需要主动了解有关青春期的知识，在自我做好对青春期认知的同时，也要给孩子“打好预防针”，讨论在人生的这一特殊时期，如何和谐相处。

成绩分数固然重要，但青春期孩子的人生道路是否走得远、走得顺畅，更多是由非智力因素决定的。王凌霄建议，家长要更多去关注培养孩子坚毅的品质、豁达的性格、“情绪智力”，培养孩子参与生活的热情、对社会的初步责任心，培养孩子的学习能力和学习态度。这样自然而然，学习就不会再是问题。

跨越三： 亲子关系冲突

小学时，家长和老师在生活、学习上事无巨细地帮助学生安排，但升入初中后，知识的难度和思维的方式都与家长上学时有很大的不同，家长的帮助可能是心有余而力不足。

不同于小学教育的“事事关心”“面面俱到”“循循善诱”，初中更趋于尊重学生独立性、唤醒学生的内驱力。“家长是孩子的第一任老师，也是成长的终身导师。孩子越独立，未来越光明。”长沙市雨花区长郡雨花外国语学校校长张国军认为。学生进入初中，从儿童变为少年，家长面对孩子的跨越式成长，要尊重孩子不断觉醒的自我意识，学会平视孩子，平等对话。优秀的标准并不唯一，成长的路径多种多样。

在王笃年看来，家长关心孩子的发展，重点应该在身体健康、道德品行、生活习惯（比如按时作息、充足睡眠、营养均衡）等方面。当孩子学业不顺利时，不要埋怨。可任其自己独处、安静一段时间。要坚信每一个少年人内心都是积极向上的，考试分数只是一个副产品。有了这样的认识，孩子就不会因一时考不好而过分苦恼，家长也不会因之焦虑，而是大家坐下来，心平气和地分析原因、找到对策，把考不好的“坏事”变为促进成长与进步的好事。

家长不能把望子成龙变成“逼子成龙”。王凌霄告诉记者，家长要做好初中阶段打持久战的心理准备，调整心态坦然接受孩子的每次起伏。初中各学科的容量、难度、教学节奏，较小学有大幅度的改变，孩子的成绩会因为内容难度、学习状态等因素而改变。家长要在尊重孩子、情绪平和的前提下，引导孩子就事论事进行分析，重在培养学习习惯，而不是追究每次考试失败的缘由。

“家长要树立正确的成才观，认识到成长不是盲目攀比分数，而是不断完善、超越自我。科学陪伴，做孩子最坚强的后盾，在白炽化的学业竞争中当好‘减压员’，在‘身心聚变’的关键期当好长远的‘规划员’，在‘三观’和‘处世观’‘朋友观’的摸索期当好‘监督员’。”张国军表示。（记者 靳晓燕）

(责编：何淼、熊旭)