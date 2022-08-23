人民网北京8月23日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，日前，教育部办公厅、农业农村部办公厅、中国科协办公厅联合印发《关于支持建设一批科技小院的通知》（下称《通知》）。《通知》明确，确定对68个单位的780个科技小院予以支持建设。

教育部研究生司负责人介绍，“科技小院”研究生培养模式是指研究生培养单位把农业专业学位研究生长期派驻到农业生产一线，在完成理论知识学习的基础上，重点研究解决农业农村生产实践中的实际问题，着力培养知农、爱农、兴农的农业高层次应用型人才。

“这种集人才培养、科技创新、社会服务于一体的培养模式，实现了教书与育人、田间与课堂、理论与实践、科研与推广、创新与服务的紧密结合，辐射带动全国涉农高校深化研究生培养模式改革，引导研究生把论文写在中国大地上，助力脱贫攻坚，生动诠释了研究生教育培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的重大命题。”该负责人表示。

《通知》指出，各研究生培养单位要把农业农村领域高层次应用型人才培养摆在学校工作的重要位置，巩固政府、社会组织、企业、大学、科研机构协同合作的政产学研一体化人才培养模式，加强组织协调和条件建设，确保科技小院人才培养方案高质量实施，推动研究生教育与生产实践紧密结合、与社会需求紧密结合、与农业农村发展紧密结合，引导广大研究生在乡村振兴中建功立业，绽放青春风采，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实的人才支撑。

《通知》明确，有关省级教育行政部门要引导相关研究生培养单位，通过增量倾斜和存量调整，优先满足科技小院农业专业学位人才培养的招生计划需求。有关科技小院所在区县农业农村部门要将科技小院纳入当地农业技术服务和农民培训体系。各级科协要鼓励发挥基层农技协的作用，支持基层农技协参与科技小院建设。

此外，教育部、农业农村部、中国科协将持续加大对科技小院建设的支持力度，充分发挥全国农业专业学位研究生教育指导委员会、中国农村专业技术协会等专家组织作用，适时组织专家就科技小院建设情况进行跟踪指导，对科技小院人才培养成效突出的研究生培养单位，在学科建设和研究生教育教学改革方面给予相应支持。科技小院人才培养质量将作为农业专业学位授权点及涉农学位授权点学科建设质量评价的重要指标。

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