原标题：从“大有可为”到“大有作为”——新时代中国职业教育高质量发展综述

新华社北京8月18日电 题：从“大有可为”到“大有作为”——新时代中国职业教育高质量发展综述

新华社记者胡浩、白佳丽

在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。

党的十八大以来，我国建成世界最大规模职业教育体系，中国特色职业教育发展道路和模式基本形成，职业教育吸引力、影响力、竞争力不断增强，职业教育面貌发生了历史性、格局性变化。

构建纵向贯通、横向融通的现代职业教育体系

我国现有职业学校1.12万所，在校生2915万人，职业教育在服务经济社会发展和个人成长成才中发挥了不可替代的重要作用。

但长期以来,职业教育通常止步于专科，这被认为是其发展的关键“瓶颈”。“无奈的选择”“低人一等”等偏见，让职业教育吸引力不足。近年来，有关职业教育改革创新发展的法律制度和政策举措密集出台，有力支撑了职业教育的高质量发展。

从《国家职业教育改革实施方案》启动“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”，到《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等为职业教育发展指明路径，再到新修订的职业教育法明确“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”，职业教育深化改革有了坚实的制度保障。2021年，全国职业教育大会召开，擘画了新时代职业教育发展蓝图。

职业教育办学“天花板”被逐步打破，“中职、高职专科、职业本科”一体化的职业学校体系基本建成，中职的基础地位进一步巩固，高职专科的主体地位不断强化，职业本科正在稳步发展。职业教育与基础教育、高等教育、继续教育之间初步构建了融通机制。

2019年以来，教育部先后批准32所学校开展本科层次职业教育试点，支持优质专科高职院校升级一批骨干专业举办职业本科教育，鼓励应用型本科院校举办职业本科专业，切实提高高层次技术技能人才供给能力。

为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑

目前，全国职业学校共开设1300余个专业和12余万个专业点，基本覆盖了国民经济各领域，有力支撑了我国成为全世界唯一拥有全部工业门类的国家和世界第二大经济体。

根据产业布局和行业发展需要，职业教育大力发展先进制造等产业需要的新兴专业。2021年，新版职业教育专业目录发布，首次一体化设计中职、高职专科、高职本科专业体系，共设立19个专业大类、97个专业类、1349个专业，更新幅度超过60%。调查数据显示，在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上是职业院校的毕业生。

完善职业教育和培训体系,必须深化产教融合、校企合作。10年来，我国出台并实施一系列政策，开展现代学徒制、产教融合型城市等试点，建立形成了政府主导、行业指导、企业参与的办学格局。

目前，全国组建了1500多个职业教育集团（联盟），涵盖了企业、学校、行业、科研机构在内的4.5万余家成员单位，形成了资源共享、责任共担、合作发展的具有中国特色的职业教育办学模式。全国培育了3000多家产教融合型企业、试点建设了21个产教融合型城市，构建起以城市为节点、行业为支点、企业为重点的产教融合新模式。

10年来，职业教育对接重点产业，强化工学结合、更加注重实训、推广模块化教学，广泛采用学徒制培养、订单培养。不少职业院校的学生还未毕业即被用人单位“预订一空”，一批优质学校毕业生进入知名企业就业。职业学校毕业生年终就业率总体保持在95％以上。

职业教育理念更加深入人心

在鸡蛋壳上雕刻出各地地标建筑，蒙着眼睛切出黄瓜拉花，在膨胀的气球上切肉丝……在职业教育活动周上，职业院校学生的精湛技能引起人群的一阵阵惊叹。

从2015年起，国家将每年5月的第二周设为“职业教育活动周”，同期举办全国职业院校技能大赛、中等职业学校“文明风采”活动。“技能成就出彩人生”“技能服务美好生活”“技能支撑强国战略”的理念正在深入人心。

10年来，中国职业教育人才培养标准和专业建设质量获得国际广泛认同：中餐烹饪国际化教学标准纳入英国普通和职业学历框架体系；吉布提“鲁班工坊”填补了该国没有高等职业教育层次的空白；葡萄牙“鲁班工坊”的建设让中国特色职业教育标准体系走进西方发达国家……

目前，我国在职业教育方面与70多个国家和国际组织建立了稳定的联系，在海外19个国家建立20个“鲁班工坊”。

实践证明，通过职业教育传播中华文化，是深化中外交流与合作的有效途径。目前，中国在40多个国家和地区开设“中文＋职业教育”特色项目，为各国学员提供了职业教育培训和就业发展机会。

职业教育正成为促进“一带一路”沿线国家青年就业和民生改善、各国人民民心相通的有效桥梁，成为中外经贸和人文交流合作的新载体。中国的职业教育正以开放、包容、进取、活力的形象向世界展开怀抱。

(责编：郝孟佳、李依环)