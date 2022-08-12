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以“双减”撬动更好教育生态

杜 梨
2022年08月12日08:07 | 来源：光明日报
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原标题：【网言】以“双减”撬动更好教育生态

　　 【网言】

　　 “双减”政策实施一周年，相关调查显示，学生过重作业负担、校外培训负担、家庭教育支出负担和家长相应精力负担均有所减轻；同时，学校教育主阵地作用明显增强，课后服务日渐丰富。

　　 “双减”政策成效有目共睹，但现实中“打擦边球”的隐形变异不时出现。这不仅有违“双减”政策要求，还容易导致“机构跑路”“退费难”等乱象滋生。有需求才有市场，乱象背后是一些家长的教育思维还没有转换过来，如此不免给自己和孩子都带来沉重负担，也让本可以更加美好的成长历程黯然失色。

　　 实施“双减”政策是一项系统工程，要纠正存在已久的教育观念，必须持续用力、久久为功。当前一项较为直接的工作是进一步强化学校的主阵地作用，提升课堂质量与课后服务水平。同时，继续做好教育资源的供给侧改革，在让优质教育资源流动起来、更加均衡的同时，要进一步丰富成长成才的途径，让更多孩子在自己喜欢的领域发光。

　　 当“减负”成为普遍共识，更多人都在关注省下来的时间如何更好安排，如何更有意义。这不只是学校、家庭必须面对的现实问题，还需要更多主体参与其中。“生活即教育”，多多发掘新渠道、好做法，“双减”政策一定会推动教育生态的持续好转，让教育回归纯粹本义。

　　 （原载于《北京日报》 作者：杜梨 摘编：项锋、杨心悦）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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