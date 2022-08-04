商 旸

细化就业服务措施，拿出有针对性的解决办法，更好促进高校毕业生就业

为帮助高校毕业生顺利就业，各地已出台了一系列举措。当前，学校、企业和有关部门要继续抓好学生就业签约落实工作，尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象，千方百计帮助他们走上工作岗位，实现人生梦想。

多措并举，进一步挖掘岗位资源。一方面，不断开拓市场化就业渠道。对吸纳高校毕业生就业的各类市场主体，特别是中小微企业给予重点帮扶，视情况不同，采取税费减免、一次性吸纳就业补贴等针对性措施；对自主创业的高校毕业生，加大支持力度，提供一次性创业补贴、场地支持、创业担保贷款等。

另一方面，积极拓宽基层就业空间。区域协调发展、乡村振兴等国家战略的实施，为基层创造大量的就业机会。对高校毕业生来说，这是一方施展才华的大好天地。各地应做好引导工作，利用“三支一扶”计划、农村特岗教师计划、大学生志愿服务西部计划等项目，招募更多年轻学子。同时，完善激励政策，畅通发展路径，帮助青年留在基层、服务基层。

精准周到，做实做细就业指导服务。对刚刚从学校迈入就业市场的毕业生而言，不了解企业招聘需求、求职技巧不成熟、自我认知不清晰等，是找工作路上常见的堵点、难点。因此，有必要细化就业服务措施，拿出有针对性的解决办法。

比如，畅通信息渠道，为供需双方牵好线、搭好桥。一手掌握好岗位信息，一手摸清楚求职需要，实现精准匹配。再有，加强就业指导，提升个人求职能力。帮助毕业生建立合理的发展目标，从容应对招聘过程中的各个环节。

作为年轻学子，应客观看待个人条件和社会需求，从实际出发选择职业和工作岗位，顺势而为，脚踏实地，走稳走好迈向社会的第一步。如今，广袤乡村迎来发展新机遇，城市社区急需优秀人才，适应高质量发展需要的新职业也在不断涌现。这些都是青年人施展才华、成就自我的新舞台、大舞台。只要踏踏实实努力，不断提升自身能力，就一定能点亮更加美好的青春。

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 14 版）

(责编：郝孟佳、何淼)