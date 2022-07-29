原标题：教育回归学校主阵地 “双减”政策实施一年观察

这个暑假，青海省西宁市阳光小学五年级学生汪美龄有些惊喜。今年的暑假作业，只有薄薄的一本，全本围绕红色教育主题，30多页的内容涵盖所有学科。

数学作业是根据红军长征地点确定位置和方向，语文作业是为革命先烈制作个人名片……每一页都有设计精美的彩绘图文。汪美龄说：“现在的暑假作业轻松有趣，还能学到很多有意义的内容。”

“双减”实施一年来，校内减负提质，切实强化学校的教育主阵地作用，成为推动政策落实的治本之策。围绕主阵地，教育部部署指导学校聚焦提高作业管理水平、提高课后服务水平、提高课堂教学质量，全面加强学校教育教学工作，促进学生在校内学足学好。

“今年9月秋季开学后，北京市所有区都将开展教师交流轮岗。”不久前，北京市一则消息引起社会关注。大面积、大比例推进校长教师交流轮岗，让优质教育资源流动起来，被认为是助力教育优质均衡发展的重要举措。

北京市密云区太师屯镇中心小学是密云山区规模最大的一所学校，也是轮岗政策的积极响应者。近年来，来校交流教师已达157人次，派出交流老师达176人次。如今，这所山区小学不仅师资水平和教学质量毫不逊色，还是全国篮球特色校，各类社团也一应俱全。

在重庆，一份涵盖12个学科的“作业设计与实施指导意见”让作业管理有了指导和依据，为提升育人质量起到积极推动作用。重庆市谢家湾学校还建构起“小梅花课程”体系，提供517个综合实践类专题活动、200多个社团活动，让学习能力强的孩子和学习进度稍慢的孩子各有所获、各自充分发展。

“‘双减’要得到家长的真心认可和支持，学校只能用质量‘说话’，用行动和事实来说服引导。”谢家湾学校校长刘希娅说。

在“双减”背景下，学校教育教学主阵地地位愈加凸显，学校教学管理进一步加强。

调研数据显示，全国21个省份出台了分学科教学基本要求，学校普遍建立了教学基本规程、强化了校本教研、落实了“零起点”教学和学习困难学生帮扶等制度，绝大多数教师参与了辅导答疑，教学质量不断提高。

提升课后服务质量，也是关系到“双减”成效的重要举措。

如果在课后延时托管时间走进湖北荆州沙市大赛巷小学，会看到这样的场景：“美少年电视台”的同学正在自己撰稿、编辑、导播、录制，推出一期期精彩的电视节目；创美空间的学生正在设计打印形态各异的3D作品、进行物联控制的新奇设计、自主拼装智能车辆、控制生动有趣的机器人完成各项任务；从事木艺、纸艺的学生在专心致志地剪、裁、雕、磨，操练各项传统技艺……

“现在，我不用为每天给孩子检查作业而发愁，孩子周末也不用辗转在各个培训班中。我们可以带孩子看电影、郊游、看书……既融洽了亲子关系，又拓宽了孩子的知识面，促进了孩子身心健康，感觉轻松多了。”大赛巷小学学生王哲一的妈妈龚天姝说。

教育部调研数据显示，一年来，课后服务项目吸引力有效性显著提升，自愿参加课后服务的学生比例由去年春季学期末的49.1%提高到90%以上。

在教学的各个环节中，作业是重要一环，它是学生理解、巩固、记忆乃至创新知识的一种方式，也是评价、改进师生教与学的重要依据。

在哈尔滨师范附属小学校，学校探索推出“七彩作业”模式。除了常规作业、课后习题，学校还增加了活动类作业，也就是体验式、游戏式、制作类、探究类作业。曾经一本本作业本、练习册，更多地变身成一张五颜六色的阅读手抄报、一张将知识点有序梳理的思维导图，或者一份精致的手工、一份创意十足的水果拼盘等。

“暑假作业是学校落实‘双减’政策的体现，背后展现的是我们评价标准的变化。原来我们更注重学生对知识点的掌握情况，现在提倡学生将所学知识在生活中进行实践，从而引导学生发挥能动性、提升综合能力，以此激发学生学习的积极性，实现课堂内外良性互动。”哈尔滨师范附属小学校校长李文玲说。

据了解，目前已有17个省份出台了作业设计指南，学校作业管理制度普遍建立，作业设计水平不断提高，在规定时间内完成书面作业的学生由“双减”前的46%提高到90%以上。（记者胡浩、陈席元、柯高阳、杨思琪）

(责编：郝孟佳、熊旭)