人民网呼伦贝尔7月22日电 （记者郝孟佳）21日，中国民航飞行人才培养作风建设与思想政治工作研讨会在中国民航大学飞行分校内蒙古飞行学院扎兰屯训练基地召开。中国民航大学党委书记曹胜利表示，良好的政治素养和过硬的思想作风是未来高端飞行人才应具备的首要素质。

“飞行人才培养要以落实立德树人根本任务为第一要务，同时兼顾培养过硬的飞行技术。”在曹胜利看来，做好飞行人才的思想政治教育工作，就要构建飞行人才培养“大思政”工作体系，打造从辅导员、理论课教师到大队长、飞行教员，从理论学习到飞行训练，从地面到空中的“全员、全过程、全方位”育人大格局。

他希望，各兄弟院校、民航单位、航空公司能够加强沟通、相互学习，共同探索构建新时代飞行人才“终身思政”的全新体制机制，共同打造对党绝对忠诚、真情服务人民的飞行铁军。“中国民航大学将始终坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，扎根中国大地，着力培养更多让党放心、让人民满意的飞行专家，为推动民航高质量发展作出更大贡献。”

中国民用航空局总飞行师万向东说：“安全是民航发展的生命线，飞行人才培养工作更是民航安全生产的重要抓手。培养高素质飞行队伍是民航高质量发展的必然需求，是开启多领域民航强国建设新征程的重要力量。”

在题为《新时代飞行员“政治强、本领高、作风硬” 研究探索》的报告中，万向东指出，要把好飞行人才的“入口关”，从合格入选向择优录取转变，从飞行技术单一维度考核向思想、技能、身体、作风等多维考核转变，用新的理念、新的工作方法选拔高质量优秀人才进入到飞行队伍中。

万向东认为，培养飞行人才要走好“前三步”，营造良好的学习工作氛围、打造优良团队、弘扬榜样力量。要将日常管理、普法教育融入培养的全过程，加强飞行人才严格管理的自觉性，要在人才培养的最初阶段将严管和容错相结合，还要加强校企合作，不断提升飞行学员技能和自主学习意识。

中国民用航空东北地区管理局原局长陈锡兵以《良好飞行作风的养成关键在机长》为题，阐明了机长在飞行员队伍作风建设中的重要作用。他指出，要充分发挥“机长”的关键作用、引领作用、管理作用，改变“机长”考核方式、培训内容。要在“机长”培养的过程中促进 “七个一”的形成，即一种境界、一贯的态度、一个责任、一种习惯、一种行为、一种处罚机制、一个培训制度，在“七个一”的相互赋能下，提升飞行人才的政治素养、培养过硬作风、完善技术能力。

中国民航局医学中心航空心理研究室主任徐开勇认为，分析飞行员心理评估是职业化飞行员的第一道防线，也是筛选可塑之才的工具。通过心理选拔，可以挑选出适合商业运输飞行的人才进行培养，在为保障飞行安全奠定基础的同时，可有效节约训练费用。

会上，中国民航大学还发起成立“中国民航飞行人才培养作风建设与思想政治工作联盟”（以下简称“联盟”）。

中国民航大学副校长杨虎表示，优良的飞行作风、严谨的工作态度是保证飞行安全的基础，良好的飞行作风建设要贯穿于飞行员职业生涯全过程，要实现教育养成与职业养成相结合。联盟的成立为持续探讨飞行员技能全生命周期管理、引领我国飞行人才培养体系建设迈出了实质性步伐，希望在各方共同努力下，为培养“政治强、本领高、作风硬”的新时代飞行人才添砖加瓦，为民航强国建设铺路架桥。

据悉，会议以线上线下相结合的方式举办，共有来自21家单位的领导、专家围绕会议主题进行研讨。

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